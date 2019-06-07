烏山頭水庫風景區後阿勃勒花盛開，端午連假入園再送遊艇船票。（劉秀芬翻攝）

烏山頭水庫風景區的阿勃勒，在初夏陽光的照耀下已全面盛開，枝頭上串串黃花隨風搖曳，黃金花瓣如雨飄落鋪滿行道，成為夏季最為消暑的景緻。為慶祝端午佳節，烏山頭水庫風景區正推出買門票送太陽能觀光遊艇船票活動，歡迎遊客前往旅遊。

烏山頭水庫位於台南縣官田、大內、六甲、 及東山4鄉鎮之間，潭面蜿蜒曲折， 由空中鳥瞰之下狀似珊瑚，又稱為珊瑚潭。水庫風景區湖光山色四季景色不同，園區也遍植花草樹木，春天有櫻花、風鈴木花盛開，每年櫻花季吸引無數遊客，夏天則有阿勃勒花季，黃金花瓣如雨飄落。

進入烏山頭水庫風景區後，票口旁邊就有兩棵很大的阿勃勒樹，三角埤公園步道兩旁也遍植阿勃勒樹，有如一座黃金拱門隧道，花瓣隨風飛舞，美不勝收。

為迎接7~9日端午節連假遊客入園，期間凡購買烏山頭水庫風景區門票滿250元，即贈送價值250元烏山頭太陽能觀光遊艇船票乙張，500元贈送2張以此類推，每日限量50張，送完為止。

(中時 )