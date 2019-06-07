調查發現紐約人比以往更長壽 12:062019/06/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐約市健康心理衛生局6日公布的最新調查顯示，佔據紐約市人口13％的老年人比以往更長壽。紐約市65歲以上老年人平均預期壽命81.2歲，高於2010年的80.9歲，也比全美平均值多出2.5歲。 但紐約大學醫學院近日調查發現，紐約市各行政區的居民預期壽命落差顯著，最大落差多達27.4歲，例如東哈林區居民預期壽命僅66.3歲，但中國城預期壽命高達93.6歲，反映大都市各區貧富落差關係老年人能否取得適當醫療服務。 (工商 ) #紐約市 #預期 #壽命 #落差 #老年人 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》上周美股成提款機，日股逆勢吸金 12:162019/06/03 財經 Fed降息預期升溫 新台幣盤中飆近2角 13:002019/06/03 財經 Fed降息聲響 新台幣盤中狂飆近2角 13:022019/06/03 財經 COF產業面臨結構性轉變 郭明錤示警四供應商 14:432019/06/03 財經 日盛投信：A股區間震盪走勢 期間仍有反彈機會 15:102019/06/03 財經 台股逐洞賽－倫元投顧分析師陳學進 16:322019/06/03 財經 新台幣大漲1.09角 創7個月單日最大升幅 16:302019/06/03 財經 韓國5月通膨率擴大但仍低於目標 08:552019/06/04 財經 日盛投信：信貸寬及房產穩 有助中高收益債表現環境 15:482019/06/04 財經 貝佐斯紐約買豪宅 狠砸8千萬美元 20:242019/06/05 財經 國際熱門新聞 湊熱鬧？傳德擬派軍艦通過台海 官方回應了 - 國際 對陸再增稅9.4兆？G20川習會後揭曉 - 時事 來互相傷害！對抗美封殺華為 北京這招外商驚了 - 國際 遭「格鬥狂人」秒KO 點穴大師辯解超奇葩 - 國際 美圍剿後首張大單！華為將在俄開發5G網路 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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