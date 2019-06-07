紐約市健康心理衛生局6日公布的最新調查顯示，佔據紐約市人口13％的老年人比以往更長壽。紐約市65歲以上老年人平均預期壽命81.2歲，高於2010年的80.9歲，也比全美平均值多出2.5歲。

但紐約大學醫學院近日調查發現，紐約市各行政區的居民預期壽命落差顯著，最大落差多達27.4歲，例如東哈林區居民預期壽命僅66.3歲，但中國城預期壽命高達93.6歲，反映大都市各區貧富落差關係老年人能否取得適當醫療服務。

(工商 )