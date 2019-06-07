根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基7日報導，籃網把克拉布、今年第17順位和明年首輪選秀權交易給老鷹，換回普林斯與2021年次輪選秀權，一舉清出1800萬美元的薪資空間，同時宣告塞爾提克明星後衛厄文開始認真考慮加盟籃網！

隨著籃網跟老鷹完成今夏首筆交易，籃網將擁有高達4600萬美元的薪資空間，可以追逐包含厄文、杜蘭特、里歐納德等頂級球星，同時也可保留受限制自由球員羅素，如果籃網選擇放棄跟羅素續約，就可擁有簽下兩份頂薪合約空間。

不過今天也出現厄文的烏龍爆料，因為《NetsDaily》記者帕西歐竟然搶先報導，厄文跟利佛特、杜德利、平森與艾倫威廉斯等籃網球員，一起現身紐約當地著名夜店「40/40」同歡，沒想到這個爆料隨即遭到其他美國媒體的嚴正否定。

根據《HoopsHype》記者甘迺迪報導，厄文確實有去那間夜店消費，卻不是跟著籃網球員一起前往，雙方人馬各自訂了私人包廂，並未產生任何交集，一切純屬誤會，就連當事人之一的艾倫威廉斯也發推澄清，「厄文沒跟我在一起！」

(中時電子報)