「館長」陳之漢發起參選立委支持度票選。(圖/取自臉書粉絲團「飆捍」)

網路紅人「館長」陳之漢今晨（6），在臉書粉絲團「飆捍」發起票選活動，調查參選立委支持度。截至7小時候，本活動不僅吸引4.7萬人投票、獲超過7000個讚、破1000則留言，更有超過80%力挺館長參選。網友挺：「沒人指望你做大事只希望你天天追著立委打！逃跑的用大雄追。」

「館長」陳之漢在臉書發起票選活動，選項有：「館長選立委，然後被黑到翻天，然後立委多數重傷送醫」，以及「館長不選，持續斂財，繼續迷倒萬千少女」。截至7小時候，支持參選者已達81%、反對者僅19%；更有粉絲自製「競選海報」，口號就是「沒有藍綠，只有黑青」，政見則是「進立院打立委，當四年打四年」。

「館長」陳之漢也在票選活動5小時候，再發文表示：「看了上篇文選立委%數，就知道你們嫉妒，萬千少女喜翻偶，才故意投我去選立委。」此文也獲得超過4000個讚與近400則留言。

對此，網友紛紛留言：「沒人指望你做大事只希望你天天追著立委打！逃跑的用大雄追」、「重點想看直播這是一定的！別說了，越想越開心」、「支持館長到議會扁議員的按我讚」、「館長進立院應該沒人敢打架了，讓立院正常運作」、「阿館能打一個是一個，我選你最主要就是進去打」。

也有網友語重心長表示：「勝率真的不大，網路聲量是一回事，建議您把直播當成第三方檢視單位，一來生意不受影響，一方面沒有太多五四三的抹黑」、「觀眾期待看到你能在立法院發揮嚇阻那些委員亂來的作用，問題是，這樣不是愛你，反而是害你。只要一出手的會被告，他們反而會蠻橫不講道理來故意激怒你，多想想你的妻兒，家人才是最在乎你的人」。

(中時電子報)