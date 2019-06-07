台灣最具影響力，且分靈最多的媽祖廟【北港朝天宮】，是台灣媽祖的信仰中心，奉祀天上盛母的知名廟宇，清康熙33也是1694年，自福建省湄州天后宮迎媽祖金身於北港建廟收徒傳法，使朝天宮列為台灣國定古蹟。北港朝天宮迎媽祖活動一年兩次，農曆正月15日及農曆3月19日的媽祖遶境活動，規模相當盛大，廟方會辦桌宴請遠方親友共享美食。據了解，今年11月北港朝天宮還將繼續舉辦第二屆「北港媽祖環台巡禮」鐵馬傳騎－與神同行活動，由北港朝天宮出發，全程920多公里的路程。

2001年4月19日，北港朝天宮媽祖分靈至天津市南開區天后宮供奉之媽祖神像，以及1996年4月29日湄州媽祖廟董事會，護送首德媽祖來台贈送北港朝天宮一事，都是台灣與兩岸媽祖文化交流紀事上的重要文獻紀錄。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀率董監事共同迎接天津五尊媽祖娘娘駐駕。（圖主辦單位提供）

天津天后宮媽祖娘娘駐駕北港朝天宮的隊伍一進到中山路，街道上兩邊已湧入大批的信眾，等待媽祖花車車隊的到來，並掀起北港朝天宮迎駕媽祖上宮祈福的熱潮，而明日（七日）天登場的【津味廟會】活動也因適逢端午佳節，未演先轟動，人潮之引爆可以預期。

長達百米的龍風箏搭配微風緩緩昇天，圍觀民眾驚嘆不已。（圖主辦單位提供）

而就在天津媽祖駐駕北港朝天宮的同時，代表團下午還特別安排了一場具有中華傳統文化別開生面的放風箏，一直展現驚艷與飛龍在天的英姿。兩岸宮廟人士齊聚一堂，展現文化創意的多元特色，也讓一場放風箏活動，將大家的心緊緊拉在一起。

長達百米的龍風箏，在天津文化老師的操控拉引下，搭配微風緩緩升上天，眾人一陣歡呼，也讓這隻飛龍在天上隨氣息飛舞著，格外自在，多彩的龍身，獨具的巧思，也讓風箏在飛舞中引來高度關注。北港朝天宮廟區居民，攜家帶眷在廟旁的大橋邊觀賞風箏在天上飛舞，也不時表達驚嘆，對天津代表團的文創巧思感到嘖嘖稱奇。

(中時電子報)