端午連假後，下周梅雨鋒面報到。(翻攝天氣風險 WeatherRisk)

端午連假全台高溫偏熱，各地為多雲到晴的天氣，午後有局部雷陣雨。氣像專家指出，下週一第5波梅雨鋒面接近，將是今年最強梅雨鋒面，影響時間從週一到週五，尤其下週二、周三通過全台時，恐劇烈天氣將有帶來致災性大量降水。

氣象主播簡瑋靚在《天氣風險公司》臉書表示，端午連假各地天氣穩定，以多雲時晴為主，僅山區午後有局部雷陣雨，氣溫感受悶熱，高溫可達34-36度，不過，下週一開始，第5道梅雨鋒面接近，恐將會是今年梅雨季以來，最典型、滯留時間最久、雨勢最強的一波典型梅雨鋒面「劇烈天氣製造機」，影響時間從週一到週五，其中，梅雨鋒面將會在「下週二晚間至下週三」通過全台，各地須警戒。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，下週二起「梅雨季」第5道鋒面接近，並將在台灣附近徘徊，為5月以來最不穩定的一段時間，且「中尺度對流系統」發展的「環流型態」形成，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢。

根據《天氣風險公司》預測各地降雨明顯時段，北部、宜蘭：下週三凌晨至中午前。中部、花蓮：下週三中午前後。南部、台東：下週三下午至晚間。下週四至週五，鋒面會滯留巴士海峽，影響中部以南、花東地區仍有較大雨勢，北部、宜蘭也有短暫陣雨。

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(中時電子報)