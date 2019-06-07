驚悚！騎士自摔分屍 頭顱滾6公尺 09:422019/06/07 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男騎士失控撞上分隔島，屍首分離。（圖／翻攝自《中國報》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞昨（６日）凌晨發生一起「分屍」死亡車禍，一名年約30歲男子騎車失控撞上分隔島，當場身首異處慘死，事發後在６公尺外找到頭顱，20公尺外還有腦部碎塊。 據當地《中國報》報導，該男騎士昨清晨5點25分騎車經過外環大道，於24公里處失控翻覆，撞擊大道左側的分隔島，當場斷頭身亡，醫護人員發現男子屍首分離，頭顱滾了6公尺遠。 警方初步研判，死者是機車失控翻覆慘死，將抽血釐清有無酒駕或吸毒。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時電子報) #中時電子報 也許您會感興趣 推薦閱讀 徵文啟事 04:102019/06/05 兩岸藝文 懷疑被瞪他一眼 滑手機男攻擊姊妹花 18:332019/06/05 社會 草屯警分局啟動青春專案 強化青少年教育宣導 18:592019/06/05 生活 男子疑跳麻善橋尋短 警消搜尋無獲 19:182019/06/05 社會 徵文啟事 04:092019/06/06 兩岸藝文 車陣中拍網美照 下秒險變「亡美」 14:312019/06/06 社會 顛三倒四的政治急行俠 04:092019/06/07 論壇廣場 徵文啟事 04:092019/06/07 兩岸藝文 社會熱門新聞 人夫激戰小三５小時 正宫抓姦怒見床單濕一片 - 社會 寶馬剛買2個月蒼蠅飛來 手一拍悲劇了 - 社會 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 驚悚！騎士自摔分屍 頭顱滾6公尺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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