馬來西亞昨（６日）凌晨發生一起「分屍」死亡車禍，一名年約30歲男子騎車失控撞上分隔島，當場身首異處慘死，事發後在６公尺外找到頭顱，20公尺外還有腦部碎塊。

據當地《中國報》報導，該男騎士昨清晨5點25分騎車經過外環大道，於24公里處失控翻覆，撞擊大道左側的分隔島，當場斷頭身亡，醫護人員發現男子屍首分離，頭顱滾了6公尺遠。

警方初步研判，死者是機車失控翻覆慘死，將抽血釐清有無酒駕或吸毒。

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(中時電子報)