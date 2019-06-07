今天10時至13時也舉辦一年一度「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」；劍井取午時水是大甲地區端午節重要傳統民俗活動。（陳世宗翻攝）

「穿木屐，躦鯪鯉；呷肉粽，配麻芛!」台中市政府於7日端午節舉辦「南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動」，今年首度舉行「陸上行舟」趣味競賽，並準備3000份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子，打造台中獨有端午慶典；今天也舉辦「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，安排艾草掛飾DIY、闖關、立蛋等活動；市府並將組隊赴彰化參加龍舟比賽，也規劃端午台日藝能嘉年華、香粽傳情等活動，要讓民眾過個充實開心的端午節。

市府表示，「南屯端午穿木屐躦鯪鯉活動」於7日9時30分至17時在萬和宮前廣場及南屯老街舉辦，今年首度舉行「陸上行舟」趣味競賽，每次2組隊伍同時進行，每隊4人成1縱隊，跨坐於陸上行舟道具，穿上4人木屐協力向前；14時也將舉行穿木屐踩街活動，由光華高工儀隊及旗隊打頭陣，結合6隊學校及社區舞蹈團體帶來精彩演出。

「麻芛」是台中在地獨有飲食，產季落在端午節前後，成為端午節與肉粽搭配的美食，將提供3000份免費麻芛湯、魚丸湯及肉粽讓民眾品嘗。

今天10時至13時也將舉辦一年一度「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，劍井取午時水是大甲地區端午節重要傳統民俗活動。據傳端午節是每年陽氣最盛、能量最強的時候，午時水具有轉運、消災解厄等特殊功效，為民眾帶來平安。現場也準備艾草應景掛飾DIY、香包小學堂、開運闖關抽好禮、立蛋等活動。

市府由副市長楊瓊瓔領軍，組隊前往彰化縣福鹿溪參加「2019鹿港慶端陽系列活動-國際龍舟錦標賽」，藉由賽事增進中部縣市的聯繫、強化彼此交流，歡迎民眾為台中隊加油。

市府於今天下午15時至21時在葫蘆墩文化中心戶外廣場舉辦「端午豐慶-台日藝能嘉年華」活動，安排台日舞獅、戰鼓及太鼓鬥陣大會，並邀請日本藝能舞踊名家小嶺和佳子展現知名傳統藝能樂舞「琉球宮廷舞」，也邀請國際西班牙馬戲藝術節金牌得主、扯鈴超技高手卓家宏，結合體操、技術、創意帶來「夜光扯鈴Show」，讓民眾體驗多元藝文節慶氛圍。

(中時 )