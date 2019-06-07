先前外媒報導法巡防艦曾於4月通過台灣海峽，並引述美官員表示其他盟邦或許考慮跟進，引發熱議。然而美媒指出，一名德國高階軍官表示，德正考慮派遣軍艦通過台灣海峽，一改十年來軍事上的不對抗作風，加入美法行列，挑戰北京「領海」主張。但德國國防部發言人對此表示，目前無具體計畫，更談不上具體決定。

「國際前鋒論壇報」（International Herald Tribune）前執行總編維諾克（John Vinocur）在6日政治新聞網站Politico發表名為「德國的軍事盤算」（Germany's military maneuvers）指出，一位德國官員上月就向他透露德國打算派軍艦通過台灣海峽，上週又有另一位官員回答他表示，證實德國國防部討論了這項計畫；不過今年夏天結束前，德國應該不會做出確切決定。

至於德國為何選擇介入，維諾克認為，柏林與美國總統川普關係不佳、且不衝突的安全政策，反遭廣泛批評「不負責且毫無作為」之際，德國官員認為在臺灣海峽的國際水域有所作為，正是打破德國是「不負責任、不做承諾」盟友的說法。不過他也補充，向來「不碰衝突」的德國若公開支持盟國戰略，派軍艦穿越台灣海峽，不只代表作風丕變，在國內奉行被動、非戰鬥軍事路線的一派眼裡，也勢必會被視為挑釁之舉。

據德媒《德國之聲》6日報導，德國國防部一名發言人對於是否派軍艦穿越臺灣海峽表示，「目前既沒有具體的計畫，更談不上做出此種意向的決定」；對於該報記者追問是否進行內部討論，該發言人並未給予回覆。

《德國之聲》報導也指出，一些安全政策問題專家則持不同觀點。德國外交政策研究會的亞洲安全問題專家貝格爾（Bernt Berger）表示，「臺灣海峽的問題與其它爭議海域還有所不同，在這裡行動有象徵意義，旨在挑戰中國對海域的領土主張和控制權」。

貝格爾還說，進行海上軍事行動「會不必要地破壞德國在這些問題上的可信度」，德國應該支持在東盟框架下的區域合作、支援建立功能性的安全架構，反對目前已在進行的軍事競爭。

(中時電子報)