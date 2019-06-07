自小客車與警車相撞。（甘嘉雯翻攝）

蘆竹分局南竹派出所2名員警5日晚間駕車執行巡邏勤務，行經蘆竹區大正街往南順四街方向，遭自小客車碰撞，造成右前座員警臉部受到破碎玻璃割傷，經送往醫院急診，目前並無大礙。

路口閃燈未減速， 自小客車、警車相撞。

交通組組長陳明正表示，當時巡邏車行駛南昌路為閃黃燈幹道，對方行駛南順四街為閃紅燈支道，巡邏車右側前駕駛座遭道對方碰撞，員警在現場對雙方駕駛實施呼氣酒精濃度測試，測試值均為零，未有酒後駕駛情事。

分局長李建民及副分局長李維振等人也於第一時間趕赴醫院探望，對於肇事責任歸屬，待相關鑑定報告完成後究責。

(中時 )