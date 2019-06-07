路口閃燈未減速 自小客車、警車相撞 11:312019/06/07 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自小客車與警車相撞。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 自小客車與警車相撞。（甘嘉雯翻攝） 蘆竹分局南竹派出所2名員警5日晚間駕車執行巡邏勤務，行經蘆竹區大正街往南順四街方向，遭自小客車碰撞，造成右前座員警臉部受到破碎玻璃割傷，經送往醫院急診，目前並無大礙。 路口閃燈未減速， 自小客車、警車相撞。 交通組組長陳明正表示，當時巡邏車行駛南昌路為閃黃燈幹道，對方行駛南順四街為閃紅燈支道，巡邏車右側前駕駛座遭道對方碰撞，員警在現場對雙方駕駛實施呼氣酒精濃度測試，測試值均為零，未有酒後駕駛情事。 分局長李建民及副分局長李維振等人也於第一時間趕赴醫院探望，對於肇事責任歸屬，待相關鑑定報告完成後究責。 (中時 ) #員警 #巡邏車 #行駛 #駕駛 #南昌路 也許您會感興趣 推薦閱讀 3歲童漁港走失 警開巡邏車廣播尋親 10:592019/06/03 社會 迎毒友出獄 騎贓車接風活該被逮 10:592019/06/03 社會 恍神追尾 4車連環撞1重傷5輕傷 10:552019/06/03 社會 違規左轉遇到警 毒蟲自掏毒品自打臉 11:442019/06/03 社會 台61線龍井至清水路段 6月5日起封閉施工交管 23:042019/06/03 生活 女偷錶不認 員警神推測：在陰道 09:412019/06/04 日常 日81歲老人逆向行駛釀2死7傷事故 10:142019/06/05 國際 桃機入場道大塞車！遊覽車自撞石墩駕駛卡座位 10:292019/06/05 社會 檢舉達人樂此不疲 員警疲於奔命 20:372019/06/05 社會 《半導體》全球首款，威盛發佈智慧機駕駛輔助應用程式 15:572019/06/06 財經 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 寶馬剛買2個月蒼蠅飛來 手一拍悲劇了 - 社會 擁天母房＋德國車 碩士仍是單身狗 網猜... - 社會 端午節怎開運？午時水招財 立蛋好運來！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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