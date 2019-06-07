不少民眾參觀海軍軍艦時，經常發現艦上桅杆頂端竟然掛著一條風箏尾巴形狀的長長國旗以及家中打掃用的掃帚，經常以為是艦上官兵搞kuso或惡作劇，有人還向部隊投訴部隊管理失序。原來，掛著掃帚其實是一項海軍光榮傳統，代表該軍艦戰功彪炳，海軍因此呼籲民眾不要大驚小怪。

海軍延襲英軍傳統在艦上掛長旒旗。（圖／國防部提供）

民眾有所不知，軍艦的桅杆頂端，有一面狹長的旗幟，即使日落之後仍在桅頂飄揚，這面旗幟叫作「長旒旗」。

海軍官員表示，根據考究，長旒旗源於17世紀英荷海戰，當時一名荷蘭海軍上將川普為展現掃除英國海軍的決心以及鼓舞官兵士氣，便在桅頂懸掛掃帚。

未料英國海軍指揮官得知後震怒，也在相同位置懸掛一條大馬鞭，以示鞭打荷蘭人之意。最後在海戰中英國海軍獲勝，大馬鞭就被認定為吉祥物，於是英軍便設計出「長旒」替代大馬鞭，固定懸掛於桅頂。

英國海軍認為，此種長旒是艦長光榮的象徵，將其命名為「艦長旒」。美國海軍則視之為戰鬥意志的象徵，故命名為「戰鬥旒」。我國海軍沿襲英軍傳統，命名為「長旒」，在艦長任期結束後，將該艦長任內因經久不降而變得破損的長旒旗降下，裱框贈與艦長，象徵該艦在艦長帶領下，雖歷經艱難險阻，仍能戮力完成任務。

不過荷蘭川普上將懸掛的掃帚，也未因戰敗而退出歷史舞台，我國海軍在實彈射擊測考中，精準命中目標後，便懸掛掃帚一把，以示該艦準確掃除海上目標。兩項傳統其實都相聚有歷史意義。

(中時電子報)