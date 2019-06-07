利用連假徹底檢視並清理積水容器。（資料照／環保署提供）

端午節過後天氣越來越熱，而今年登革熱疫情嚴峻，據衛福部疾管署統計，至本月5日已累計本土病例15例、境外移入病例155例，為近10年同期最高。環保署表示，清除孳生源是防治登革熱的根本，呼籲民眾利用連假檢視並清除積水容器，地方環保局也將加強稽查農菜園、資源回收戶、空屋、戶外堆積廢輪胎、營建工地等，防堵疫情蔓延。

環保署表示，最重要的是清除、減量、封填積水或可能積水的病媒蚊孳生場域，降低孳生源。全民一起來仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器。若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運。使用中的儲水容器則刷洗、加蓋或加掛細網。

今年境外移入病例較過去10年同期高，環保署已在3月邀集各地方環保局，召開登革熱防治工作會議，提早啟動各項防治工作。各地方環保局也持續加強宣導村里、社區民眾清理環境。

因應疫情升溫，環保署日前又召開工作會議，除邀集各地方環保局，並邀專家學者就環境清理工作進行討論。國家蚊媒傳染病防治研究中心專家表示，高風險地區監測結果顯示，病媒蚊密度5月起持續增加，且有降雨後暴增的現象。

近期受鋒面影響，各地降雨後孳生源的清除工作刻不容緩。環保署除了持續宣導民眾「容器減量」及「巡、倒、清、刷」，各學校應加強清理環境，尤其教室頂樓、排水溝渠等。

此外，各地方環保局將對於登革熱高風險點，包括農菜園、資源回收戶、空屋、戶外堆積廢輪胎、營建工地等加強稽查。環境督察總隊北、中、南環境督察大隊也將加強複查，如有因環境髒亂或置放積水容器，導致病媒蚊蟲孳生，將依廢棄物清理法取締告發，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並限期改善。

(中時 )