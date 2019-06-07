台中領隊張先生及張太太挺韓，揪團衝後山花蓮，原預計35人成團，未料爆團，有120人報名。他們將搭3台遊覽車從台中出發，繞半個台灣到花蓮。(中天新聞)

高雄市長韓國瑜第二場大型造勢活動，將於8日在花蓮舉行，由於火車、飛機票老早被端午返鄉民眾訂光，台中有領隊張先生揪團，打算用遊覽車載韓粉北上遶半個台灣，走300多公里衝到花蓮挺韓，原計畫35人就成團，未料爆團，報名人數多達120多人，至少須3台遊覽車，2天1夜自費3千元。

中天新聞報導，由於火車、飛機票老早被端午返鄉民眾訂光，韓粉想衝後山花蓮挺韓，只能自己開車或搭遊覽車，若是搭遊覽車就不能走中橫，只能北上遶半個台灣，走300多公里才能到，但仍有領隊張先生揪團。

領隊張先生表示，原計畫35人就成團，未料有韓粉直接登門報名而大爆團，到昨天為止，已有120多人，至少須3台遊覽車，2天1夜自費3千元，不少人是全家出動，全是為了6/8後山大會。

韓粉Amy說，其親朋好友20多人，全部報名。香港來台定居4年的鄭先生，被韓國瑜捲衣褲視察災情感動，也來報名；台中老伯伯氣喘、身體不好、慢性病纏身，但為挺韓願翻過半個台灣，也在所不惜。王伯伯說，韓國瑜被打壓，他非常難過，讓他非韓不投。

領隊張先生和太太說，從來沒有一個政治人物會有這麼多人站出來相挺。

繞半個台灣也要挺韓，中韓粉爆團衝後山。(中天新聞)

(中時電子報)