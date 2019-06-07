女神林志玲閃嫁37歲日本高人氣團體「放浪兄弟」AKIRA，兩人8年前共同主演的舞台劇「赤壁~愛」成為定情作，當時AKIRA就曾說「希望藉由這次合作激發出美麗的火花」，沒想到最後真的抱得美人歸。至於林志玲是如何與AKIRA擦出愛的火花，定情作導演透漏，其實男演員很有心機。

「赤壁~愛」導演岸谷五朗接受媒體採訪時指出，當時舞台劇排練現場為了配合林志玲，所有演員身上都掛上大大的名牌，每個男演員為了讓自己早點被志玲記住，無不使出渾身解數，不但教她演技，還教她日文發音，林志玲也曾誇讚岸谷五朗是天才、長得又帥。

林志玲與AKIRA兩人分飾「赤壁」男女主角，2011年聯袂出席舞台劇記者會時互動也不少，當時AKIRA說，歡迎林志玲遠道而來，大家每天努力排練，希望能藉由這次的合作激發出美麗的火花，沒想到這個火花還真不小，8年後果然修成正果。

(中時電子報)