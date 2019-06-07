PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜不僅一舉翻轉高雄民進黨20年執政，更掀起「韓流」，1號的凱道40萬人遊行，更展現韓粉挺韓入主總統府決心！有韓黑網友發問「2020到底是蔡的賭爛票多還是草包？」其他網友卻直言相勸：「我還是要提醒一下凱道造勢那個空拍圖才是現實。」

網友在PTT論壇發文《2020到底是蔡的賭爛票多還是草包？》寫道：「是說，蔡的賭爛票明顯比2018年底下降中，倒是草包賭爛票持續上升中。喜韓兒只會說韓黑在同溫層，是說哪裡黑他了？？？？？？阿它就沒誠信烙跑、政績0、只賣幾顆芭樂，再來就剩喊口號拚選舉，然後對高雄改變=0。這個吼，隨便問路上的人都知道，連黑都不用，喜憨兒已無力反擊到只剩黑可以講，超廢derrrr。」

該網友更痛罵：「再來你說外遇的事情，我覺得阿，它自己都說當立委時候花天酒地，他X在社會上混過都知道，花天酒地沒女人？騙鬼哦！喜憨兒只能活在自己世界，不敢面對現實。最後問問大家，到明年投票，誰賭爛票多？？？我覺得也不用算了，想也知道草包賭爛票多，畢盡草包也只能一路喊發財到年底 然後沒政見，這種中間選民根本吐嘲到不行，只剩喜韓兒能舔。難怪喜韓兒都低學歷智能不足，金口憐。」

對此，網友直言勸版主：「我還是要提醒一下凱道造勢那個空拍圖才是現實。」

其他網友也紛紛留言打臉：「民調第一的說人賭爛票多XDDDD」、「他基本盤就算多了，反倒是蔡如果沒辦法吃掉柯的票源，很危險」、「玩抗中玩這麼久，該挖的票也早挖完了，剩下的就硬梆梆」、「是在同溫層沒錯」、「笑死 蔡英文的賭爛票絕對比較多 看民調就知道了」、「小英的賭爛票很多阿，要不然韓不會這麼強」。

(中時電子報)