Dora謝雨芝（左起）、方志友、楊銘威。TVBS提供

夫妻倆去工作，但心情像度蜜月。TVBS提供

獲得文化部影視補助案的TVBS優質戲劇《天堂的微笑》與《最佳利益》6日前往越南影視節宣傳，《天堂》演員方志友、Dora謝雨芝，以及《最佳利益》的楊銘威一抵達機場就對越南的風情興奮不已，迫不及待想大啖當地美食。沒想到才剛踏出飯店，卻搭上一台不識路的計程車，差點被載到荒郊野外「丟包」，楊銘威和方志友好不容易得空度蜜月，結果上演一場驚魂記。

方志友在《天堂的微笑》飾演畫家，在男女主角修杰楷、林予晞之間是潤滑角色。方志友表示：「出道以來飾演過不少開朗樂觀的角色，但這次『楊令悠』其實背負很多沈重包袱。」為了真實呈現劇中畫家角色，方志友特地到美術教室特訓，「剛在片花看到完整呈現，覺得一切的努力都有價值」。

Dora謝雨芝則是飾演修杰楷的助理，與黃鐙輝有許多有趣對手戲，《食尚玩家》主持班底出身的她，印象最深刻的竟是劇組的便當，「這是我第一次跟劇組長時間拍攝，沒想到這個劇組的美食竟如此驚人」，讓一旁的方、楊笑她真是職業病上身。楊銘威在《最佳利益》中飾演菜鳥律師，「這次的角色台詞裡有很多法律條文，雖然不好背，但還是一一克服了」，沒想到被一旁的老婆方志友吐槽「也不想想都是誰在熬夜幫你對詞？」3人逗趣對話，讓影視節活動現場笑聲不斷。

方志友、楊銘威夫妻倆第一次同時出國工作，趁著這次機會終於可以度過久違的兩人世界，興奮說：「這次雖然是工作，但因為不用顧小孩，心情反而很放鬆。」方志友一到當地就想嚐嚐正統的法式料理，楊銘威則是希望可以久違的小酌一番。

但人生地不熟的2人，昨一下飛機，還沒來得及大啖美食就被當地不識路的計程車司機，因導航指錯路而被載到荒郊野外的廢墟「丟包」。楊銘威事後想起：「我看著地圖離市區越來越遠，但司機又不懂英文，最後放我們在一個很像泰國鬼片的廢墟下車。」幸好最後靠著2人的「演技」比手畫腳，司機才又把他們載回市區，結束這場越南驚魂記。

越南影視節今年是第7屆，除了TVBS今年即將上檔的溫馨好戲《天堂的微笑》外，也有多部台劇參展，其中包括方志友與賀一航參演的《酸甜之味》，被問及賀一航過世的消息，方志友表示：「賀爸在片場總是帶給大家很多歡樂，甚至都沒提及病況，我們都以為康復了，但不管如何我都會很想他。」同劇演員們也在群組紛紛向Judy姊表示關心，並與大家約好回台後找時間到靈堂向賀一航致意。

(中時 )