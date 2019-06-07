阿SIR好辛苦，台中市警局第五分局日前邀請北屯區軍功衛生所護理長賴惠姿分享有關健康營造的秘訣，當場就有警察表示：「員警平日壓力大，有時勤務一忙，連午餐都當晚餐吃了，身材也越來越發福了，要怎麼辦呢？」。

有鑑於員警們常常輪夜值班，工作壓力大，便容易忽略了自己的身心健康，台中市警察局第五分局長郭士傑特邀轄區內北屯區軍功衛生所護理長賴惠姿和警察人員上健康講座。

賴惠姿說，壓力大要找方法紓壓，運動、旅遊都是很好的方式，偶爾也要讓自己的心放個假。她也建議藉由以下方法來增進健康：

一、每天運動至少30分鐘，每週至少5次，累計至少150分鐘，為健康加分。

二、飲食要均衡，可參考健康餐盤：1.乳品類：每天早晚一杯奶。2.水果類：每餐水果拳頭大。3.蔬菜類：菜比水果多一些。4.堅果種子類：堅果種子一茶匙。5.豆魚蛋肉類：豆魚蛋肉一掌心。6.全榖雜糧類：飯跟蔬菜一樣多。

三、天天量體重，成年男性腰圍不超過90公分(35吋)，女性腰圍不超過80公分(31吋)。

郭士傑表示，員警的健康是社會國家的重要資產，警察同仁有好的體力與精神，才能將維護治安的工作做得更全方位。他鼓勵所有第五分局的同仁，平常下了班多多從事正當休閒活動，多多運動，飲食應節制，吃得要均衡，也不要暴飲暴食。把身體照顧好，家人也沒煩惱。

(中時 )