儘管距離今年夏天自由市場開放還有一段時間，《ESPN》記者巴比馬克斯7日搶先爆料，湖人預計能在今年夏天同時得到「一眉哥」安東尼戴維斯與吉米巴特勒，跟「小皇帝」詹姆斯組成全新三巨頭，他更相信湖人會滿足鵜鶘所有報價！

「現在我堅決認為安東尼戴維斯會去湖人，」巴比馬克斯表示，「假如你在今年2月交易截止日的時候問我，我的答案會是塞爾提克，但因為厄文充滿不確定性，我認為基本上湖人會滿足鵜鶘一切要求，吉米巴特勒也會加盟湖人。」

原本湖人在今年交易截止日前夕，打算拿出英格拉姆、庫茲馬、朗佐鮑爾、哈特等年輕好手，搭配幾個未來選秀權，跟鵜鶘換來安東尼戴維斯，可惜當時鵜鶘不滿湖人耍小手段，堅決拒絕湖人所提報價，結果就是鬧到兩敗俱傷地步。

如今鵜鶘高層似乎感覺後悔沒有接受湖人報價了，《ESPN》記者拉夢娜也在7日爆料，「當鵜鶘在今年交易截止日拒絕湖人提案之後，鵜鶘管理階層當中一些具有影響力的人，覺得他們犯了一個錯誤，他們認為應該聽取湖人報價。」

(中時電子報)