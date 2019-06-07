跟著韓流拚經濟！因應高雄市長韓國瑜明天要在花蓮造勢，且可重現「國瑜夜市」，跟著韓國瑜造勢場販售「民主香腸」、「情人果」的業者目前也已抵達花蓮，喊：要幫韓國瑜把氣勢帶起來。

中天新聞報導，要在花蓮賣「民主香腸」和「情人」的業者已到花蓮，前者帶了兩千條香腸，後者帶了一千份，都要再造國瑜夜市熱鬧情景。香腸業者說，是從台南「翻山越嶺」來，但很開心能來花蓮參加韓國瑜造勢活動。而造勢現場，也已有許多攤位積極準備中。

(中時 )