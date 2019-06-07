林志玲是許多男粉絲的女神。取自微博

林志玲閃嫁日本「放浪兄弟」37歲成員Akira，震驚台、日演藝圈，好友黃子佼昨晚結束直播節目才發現林志玲在晚間7點多傳來訊息告知喜訊，直呼：「我好激動、好開心！」

黃子佼與林志玲交情好，常在各大品牌記者會上合作，也曾一同主持第52屆金馬獎頒獎典禮，黃子佼笑說自己雖然總在台上虧她嫁不掉，但如今好友真的嫁人了反而有些惆悵，「當然還是祝她幸福啦！」

(中時 )