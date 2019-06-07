林志玲閃嫁 黃子佼笑言「有些惆悵」 10:352019/06/07 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃子佼祝福好友林志玲結婚快樂。取自臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林志玲是許多男粉絲的女神。取自微博 林志玲閃嫁日本「放浪兄弟」37歲成員Akira，震驚台、日演藝圈，好友黃子佼昨晚結束直播節目才發現林志玲在晚間7點多傳來訊息告知喜訊，直呼：「我好激動、好開心！」 黃子佼與林志玲交情好，常在各大品牌記者會上合作，也曾一同主持第52屆金馬獎頒獎典禮，黃子佼笑說自己雖然總在台上虧她嫁不掉，但如今好友真的嫁人了反而有些惆悵，「當然還是祝她幸福啦！」 (中時 ) #黃子佼 #林志玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 言承旭舊愛一個動作證實了「他最愛是林志玲」 20:412019/06/04 娛樂 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira 19:122019/06/06 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 20:052019/06/06 娛樂 去年算「林志玲2020年嫁掉」 唐綺陽：跌破眼鏡 20:092019/06/06 娛樂 林志玲閃婚嫁日本郎 言承旭北京拍戲驚訝不知情 20:502019/06/06 娛樂 志玲姊姊閃婚 小S 7個字回應 22:212019/06/06 娛樂 林志玲閃嫁Akira 言承旭爆片場「異常反應」令人心疼 00:022019/06/07 娛樂 AKIRA娶林志玲 日網友哀嚎：美女野獸配 00:162019/06/07 娛樂 情纏17年林志玲有歸屬 言承旭驚訝轉祝福 04:102019/06/07 娛樂新聞 林志玲放棄情牽17年的言承旭 友曝心寒關鍵點 09:572019/06/07 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲閃嫁小7歲日男星 一張甜蜜合照揭半年戀秘辛 - 娛樂 林志玲等17年放棄了 網曝言承旭「這敗筆」是關鍵 - 娛樂 起底林志玲老公Akira 「放浪兄弟」老婆一個比一個美！ - 娛樂 兒公開賀一航訃聞 幫忙治喪除了余天還有他們 - 娛樂 林志玲閃婚 放浪兄弟老公9字回應讓微博爆炸了 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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