中市南屯國小6日晚舉辦畢業宿營活動，畢業生圍著營火，進行團康活動。（黃國峰翻攝）

中市南屯國小6日晚舉辦畢業宿營活動，學校提供睡墊、睡袋讓畢業生們在五育館席地而眠。（黃國峰翻攝）

在學校睡上一晚應該是難得的回憶！台中市南屯區南屯國小第74屆畢業典禮前夕，6日晚上學校舉辦畢業生畢業宿營活動，與同窗六年的好友，在學校的最後一天，從感謝師恩、營火晚會、午夜場電影到一起席地而睡，讓132位畢業生留下難忘的回憶。

與孩子們一起夜宿學校的南屯國小校長蔡承憲表示，這次是第三次畢業宿營活動，為的是培養學生核心素養，透過宿營團隊規劃的活動促進學生學習團隊合作、溝通互動、信任支持、分享尊重及突破自我，讓孩子在教育活動中學習，都能勇敢嘗試、專注參與，並培養適應現在生活以及面對未來挑戰的核心素養。

也一起宿營的家長會副會長林佳慶表示希望透過活動來傳遞在地文化與特色，激發學生對在地生活體驗，進而促進對在地生活的認同與發展，增加對自身文化產生探索的興趣。

營火晚會從感謝師恩中展開，六年級各班導師與各處室主任在學生們的歡呼中一同出現，孩子們感謝老師六年來的教導、謝謝老師的陪伴與鼓勵。接著在校長點燃營火後，帶動唱、團康遊戲、熱力舞蹈、感恩的心、營火圍爐連番上陣，最後觀看星光電影「幸福路上」收起悸動的心情，大夥兒五育館內蓋上睡袋席地而眠，留下美好而難忘的回憶。

(中時 )