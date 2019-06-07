端午節7日起展開3天連假，台南市警方預估蛋黃區將湧進觀光車潮，除了安平區運河段有龍舟決賽吸引加油人潮，現場封路設置徒步區管制車輛進入，中西區各觀光景點主要道路皆有交通管制，違停與行駛人行道將是取締重點。

台南市龍舟賽7日晚間8時30分進行閉幕典禮，傍晚開始決賽賽事，安平區運河沿岸道路舉辦熱鬧的嘉年華活動，包括安億橋到承平橋段的慶平路，觀光人潮達高峰，旅客數量將由安平區向外擴及中西區，包括赤崁園區、孔廟園區、海安路商圈、正興街商圈等市中心周邊交通，都是警方管制地點。

台南市除了安平區大量投入警力進行交管，針對連假蛋黃區的交通，中西區警力7日也啟動，警方與商圈協調路口加派協勤義交，與警力一起保持各商圈的周邊、內部車道與人行道動線流暢。

警方呼籲，連假期間將加強雍塞路段的違規停車勸導、取締及拖吊，駕駛人確實遵守交通規則，以免白繳罰款給政府。

警方表示，連假期間，蛋黃區各商圈道路的停車空間勢必壓縮，警方已將任意違規停車與行駛人行道行為列為嚴格取締重點，提醒民眾可多加使用地下停車場及附近路邊停車格，勿貪圖方便而就近違停。

台南市交通大隊表示，3天連假已規畫交通崗127處、動員1350人次警力維持龍舟競賽、廟會活動與風景區的交通管制工作。

(中時 )