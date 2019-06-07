高雄市長韓國瑜明天將在花蓮舉辦造勢活動，韓粉昨天起已開始湧進花蓮市，為了因應來自全國的１０餘萬韓粉，日前遭受祝融的東大門夜市3百餘個攤商積極應戰，主辦單位還臨時開放至少50個攤位，提供臨時攤商免費申請一天，「國瑜夜市」加上「東大門夜市」，讓花蓮這兩天成了最大的不夜城。

東大門自強夜市代理主委張巨文表示，目前韓粉人潮上看10萬人，以東大門目前的攤位也難以負荷，歡迎大家加入共襄盛舉共創韓流經濟。

花蓮東大門夜市本月3日凌晨大火，造成約40餘攤位全毀、但東大門還有3百多個攤位正常營業。花蓮在地攤販說，花蓮人向來最大器，面對有史以來最人潮湧入的一次，東大門攤位每一攤都具有花蓮特色，若有其他攤位加入，也能分擔消費人潮，有錢大家賺，也是好事一件。

攤商還表示，東大門夜市是用真功夫吸引客人上門，不需要出於同情才消費。東大門夜市中最有名，至少要排上3小時才吃得到的「第一家烤肉」，也是東大門國際觀光發展協會理事長陳賜郎說，東大門夜市攤位都是在地經營10多年有口碑的攤販了，對消費者也有一定的吸引力，國瑜夜市不會影響攤位，也希望各地遊客繼續用消費來支持花蓮。

(中時電子報)