有「時尚教父」之稱的洪偉明待林志玲如自己女兒，一路看著她努力工作，成績也做得有聲有色，昨聽到她覓得良緣，替她感到開心。

林志玲與洪偉明不僅是師徒，感情更勝「母女」，私下也常聚會，除了談工作更常談心。洪偉明表示，不出他所料，早在8年前舞台劇《赤壁》演出時，他特地飛往東京看愛徒演出，以天蠍座天生直覺便隱約有感，覺得林志玲與AKIRA意外登對，如今有情人終成眷屬，也祝福她與AKIRA甜蜜幸福久久。

(中時 )