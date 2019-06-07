林志玲嫁得好歸宿 恩師吐8年前一眼看穿 11:142019/06/07 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 洪偉明（左）是林志玲的恩師。取自臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有「時尚教父」之稱的洪偉明待林志玲如自己女兒，一路看著她努力工作，成績也做得有聲有色，昨聽到她覓得良緣，替她感到開心。 林志玲與洪偉明不僅是師徒，感情更勝「母女」，私下也常聚會，除了談工作更常談心。洪偉明表示，不出他所料，早在8年前舞台劇《赤壁》演出時，他特地飛往東京看愛徒演出，以天蠍座天生直覺便隱約有感，覺得林志玲與AKIRA意外登對，如今有情人終成眷屬，也祝福她與AKIRA甜蜜幸福久久。 (中時 ) #林志玲 也許您會感興趣 推薦閱讀 言承旭舊愛一個動作證實了「他最愛是林志玲」 20:412019/06/04 娛樂 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira 19:122019/06/06 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 20:052019/06/06 娛樂 去年算「林志玲2020年嫁掉」 唐綺陽：跌破眼鏡 20:092019/06/06 娛樂 林志玲閃婚嫁日本郎 言承旭北京拍戲驚訝不知情 20:502019/06/06 娛樂 志玲姊姊閃婚 小S 7個字回應 22:212019/06/06 娛樂 林志玲閃嫁Akira 言承旭爆片場「異常反應」令人心疼 00:022019/06/07 娛樂 AKIRA娶林志玲 日網友哀嚎：美女野獸配 00:162019/06/07 娛樂 林志玲放棄情牽17年的言承旭 友曝心寒關鍵點 09:572019/06/07 娛樂 情纏林志玲17年 他嘆：言承旭沒有做錯 只是錯過了 11:012019/06/07 娛樂 娛樂熱門新聞 志玲閃嫁原因？定情作導演曝祕辛 - 娛樂 林志玲等17年放棄了 網曝言承旭「這敗筆」是關鍵 - 娛樂 林志玲閃嫁小7歲日男星 一張甜蜜合照揭半年戀秘辛 - 娛樂 獨／帥兒辦婚禮 陳莎莉拒與前夫同框 - 娛樂 - 中時 林志玲婚紗照曝光？胸前大洞美炸 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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