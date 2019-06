View this post on Instagram

林志玲結婚了,言承旭到底做錯了什麼? · 志玲姐姐宣佈結婚,嫁給日本歌唱組合的成員。 · 原本是值得祝福的事,但多年糾纏不清的緋聞男友言承旭又被拉出來。 「優柔寡斷,導致女神投入別人的懷抱。」 「沒有勇氣表達愛,現在後悔了吧!」 這些都是我的同溫層常見的話。 · 然而,言承旭到底做錯了什麼? · 我覺得,他們的感情是很典型的:分開了又想,愛了又怕;讓兩個不適合的人蹉跎太久,最後錯過了。 · 言承旭是個大男人,想要被照顧,想要被依靠,卻又對愛情有自己的糾結。 · 或許在剛相愛的時候,林志玲(女人)願意配合,但墜馬受傷後需要被愛和照顧時,需要心中在意的人挺身而出,言承旭(男人)卻沒有做到。 · 後來,漸行漸遠,有一天再相遇願意給彼此一個新機會,但沒想到在馬來西亞意外被狗仔拍到。 · 林志玲原本以為言承旭會出來說話,畢竟過了那麼多年,兩個人都應該有所成長了。 · 沒想到,言承旭還是選擇沈默。 · 這次林志玲才發現兩個人真的不適合,不要再吃回頭草了。 · 實際上,言承旭做錯了什麼? · 他沒有做錯什麼,只是他給的不是林志玲想要的。 · 有個寓言故事是這樣說的。 · 小白兔去河邊釣魚,但總是一無所獲。 · 第一天如此,第二天還是如此, · 第三天小白兔剛到河邊,一條大魚跳出河面對小白兔大喊:「你要是再用胡蘿蔔當魚餌,我就扁死你!」 · 你是不是也犯了跟小白兔一樣的錯誤? · 兩個人對愛情都付出了很多,為何最後沒有在一起? · 因為你給的只是自己想給的,並不是對方想要的。 · 活在自己世界裡面的付出,根本沒有價值。 · 這往往是兩個人分開以後才會懂的道理。 · 那麼,在你的感情里愛的禮物是什麼? · 有些人認為,注入愛的辦法是爭執時先「道歉」。 有些人會用外在的東西吸引人。 · 有些人會用金錢、權勢或良好的家世背景,以為只要滿足了對方的物質慾望或者虛榮心,就可以得到對方的愛。 · 你有跑車,你有好工作,你有錢,你擁有一切,但或許根本不是對方想要的。 · 你的情人到底想要什麼,只有真實在他身邊和他相處過的你最清楚。 · 如果只知道為愛付出自己的全部,卻沒有思考過到底是不是對方要的,那麼最終一切只會錯付了。 · 言承旭做錯了什麼? · 他沒有做錯什麼,只是錯過了。 · 兩個人不適合,不代表有一方一定做錯了,只代表錯過了。 · 人很多時候就是這樣,在愛情裡分開了又想,在一起又怕。 · 而且,結婚又一定代表幸福嗎? · 不要被那種普世價值觀綁架了,想結婚就結婚,想單身就單身。 · 最怕的是你騙自己,不知道自己要什麼。 · 想單身,卻為了維持婚姻關係,委屈求全;想結婚,卻騙自己一個人也很好。 · 這對有緣無份的戀人,大家都是局外人,只能祝福。 · 祝福,志玲姐姐結婚了,要幸福啊。 · 祝福,言承旭也找到一個適合他的人。 · 而對我們自己,重要的是無論單身和結婚,忠於自己的心之所向,快樂就好。 · #愛要勇敢不要遺憾 · #冒牌生有話說 · 本以為有一個人(志玲姐姐)可以陪我一直單身,結果卻結婚。 · 單身者的感情寄託對象又少了一個😅 · #林志玲結婚 #言承旭 #愛情 #兩性關係