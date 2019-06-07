言承旭和林志玲情纏17年，復合話題不斷，不過隨著林志玲閃電嫁給日本男星AKIRA，為兩人情感糾結畫上句點，但外界也不免感嘆新郎不是言承旭，網紅作家「冒牌生」就以小白兔的故事談言承旭，並發文：「他沒有做錯什麼，只是錯過了」。

網紅作家「冒牌生」在網上發文，開頭就寫下：「林志玲結婚了，言承旭到底做錯了什麼？」他認為兩人是很典型的「分開了又想，愛了又怕；讓兩個不適合的人蹉跎太久，最後錯過了。」並提到言承旭想要被照顧、依靠，卻又對愛情有自己的糾結。

冒牌生進一步指出，林志玲墜馬受傷時，言承旭卻沒有挺身而出，而林志玲和言承旭2017年在馬來西亞被拍到同框時，言承旭還是選擇沈默。冒牌生寫下：「這次林志玲才發現兩個人真的不適合，不要再吃回頭草了。」

冒牌生認為：「實際上，言承旭做錯了什麼？他沒有做錯什麼。只是他給的不是林志玲想要的」，以小白兔釣魚故事比喻感情常有的盲點，並提到「兩個人不適合，不代表有一方一定做錯了，只代表錯過了。」最後並祝福林志玲要幸福、也希望言承旭找到適合他的人。

(中時電子報)