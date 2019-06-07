View this post on Instagram

林志玲結婚了，言承旭到底做錯了什麼？ · 志玲姐姐宣佈結婚，嫁給日本歌唱組合的成員。 · 原本是值得祝福的事，但多年糾纏不清的緋聞男友言承旭又被拉出來。 「優柔寡斷，導致女神投入別人的懷抱。」 「沒有勇氣表達愛，現在後悔了吧！」 這些都是我的同溫層常見的話。 · 然而，言承旭到底做錯了什麼？ · 我覺得，他們的感情是很典型的：分開了又想，愛了又怕；讓兩個不適合的人蹉跎太久，最後錯過了。 · 言承旭是個大男人，想要被照顧，想要被依靠，卻又對愛情有自己的糾結。 · 或許在剛相愛的時候，林志玲（女人）願意配合，但墜馬受傷後需要被愛和照顧時，需要心中在意的人挺身而出，言承旭（男人）卻沒有做到。 · 後來，漸行漸遠，有一天再相遇願意給彼此一個新機會，但沒想到在馬來西亞意外被狗仔拍到。 · 林志玲原本以為言承旭會出來說話，畢竟過了那麼多年，兩個人都應該有所成長了。 · 沒想到，言承旭還是選擇沈默。 · 這次林志玲才發現兩個人真的不適合，不要再吃回頭草了。 · 實際上，言承旭做錯了什麼？ · 他沒有做錯什麼，只是他給的不是林志玲想要的。 · 有個寓言故事是這樣說的。 · 小白兔去河邊釣魚，但總是一無所獲。 · 第一天如此，第二天還是如此， · 第三天小白兔剛到河邊，一條大魚跳出河面對小白兔大喊：「你要是再用胡蘿蔔當魚餌，我就扁死你！」 · 你是不是也犯了跟小白兔一樣的錯誤？ · 兩個人對愛情都付出了很多，為何最後沒有在一起？ · 因為你給的只是自己想給的，並不是對方想要的。 · 活在自己世界裡面的付出，根本沒有價值。 · 這往往是兩個人分開以後才會懂的道理。 · 那麼，在你的感情里愛的禮物是什麼？ · 有些人認為，注入愛的辦法是爭執時先「道歉」。 有些人會用外在的東西吸引人。 · 有些人會用金錢、權勢或良好的家世背景，以為只要滿足了對方的物質慾望或者虛榮心，就可以得到對方的愛。 · 你有跑車，你有好工作，你有錢，你擁有一切，但或許根本不是對方想要的。 · 你的情人到底想要什麼，只有真實在他身邊和他相處過的你最清楚。 · 如果只知道為愛付出自己的全部，卻沒有思考過到底是不是對方要的，那麼最終一切只會錯付了。 · 言承旭做錯了什麼？ · 他沒有做錯什麼，只是錯過了。 · 兩個人不適合，不代表有一方一定做錯了，只代表錯過了。 · 人很多時候就是這樣，在愛情裡分開了又想，在一起又怕。 · 而且，結婚又一定代表幸福嗎？ · 不要被那種普世價值觀綁架了，想結婚就結婚，想單身就單身。 · 最怕的是你騙自己，不知道自己要什麼。 · 想單身，卻為了維持婚姻關係，委屈求全；想結婚，卻騙自己一個人也很好。 · 這對有緣無份的戀人，大家都是局外人，只能祝福。 · 祝福，志玲姐姐結婚了，要幸福啊。 · 祝福，言承旭也找到一個適合他的人。 · 而對我們自己，重要的是無論單身和結婚，忠於自己的心之所向，快樂就好。 · #愛要勇敢不要遺憾 · #冒牌生有話說 · 本以為有一個人（志玲姐姐）可以陪我一直單身，結果卻結婚。 · 單身者的感情寄託對象又少了一個😅 · #林志玲結婚 #言承旭 #愛情 #兩性關係

A post shared by 作家📚冒牌生：寫作 • 旅行 • 生活 (@inmywordz) on

言承旭和林志玲情纏17年，復合話題不斷，不過隨著林志玲閃電嫁給日本男星AKIRA，為兩人情感糾結畫上句點，但外界也不免感嘆新郎不是言承旭，網紅作家「冒牌生」就以小白兔的故事談言承旭，並發文：「他沒有做錯什麼，只是錯過了」。

網紅作家「冒牌生」在網上發文，開頭就寫下：「林志玲結婚了，言承旭到底做錯了什麼？」他認為兩人是很典型的「分開了又想，愛了又怕；讓兩個不適合的人蹉跎太久，最後錯過了。」並提到言承旭想要被照顧、依靠，卻又對愛情有自己的糾結。

冒牌生進一步指出，林志玲墜馬受傷時，言承旭卻沒有挺身而出，而林志玲和言承旭2017年在馬來西亞被拍到同框時，言承旭還是選擇沈默。冒牌生寫下：「這次林志玲才發現兩個人真的不適合，不要再吃回頭草了。」

冒牌生認為：「實際上，言承旭做錯了什麼？他沒有做錯什麼。只是他給的不是林志玲想要的」，以小白兔釣魚故事比喻感情常有的盲點，並提到「兩個人不適合，不代表有一方一定做錯了，只代表錯過了。」最後並祝福林志玲要幸福、也希望言承旭找到適合他的人。

「我曾跌倒摔跤」林志玲甜吐6大關鍵愛上AKIRA
林志玲放棄情牽17年的言承旭 友曝心寒關鍵點
林志玲嫁得好歸宿 恩師吐8年前一眼看穿
林志玲婚紗照搶先曝光？胸前大洞美炸

(中時電子報)

#林志玲 #言承旭