缺席今年的米蘭男裝周，PRADA把2020春夏系列男裝秀搬到上海，6日在東岸民生藝術碼頭盛大舉辦，尤其在上海和米蘭締結友好城市40周年之際別具意義。除了全球媒體齊聚，金馬、金像獎影后曾美慧孜、關曉彤、何穗、杜鵑，大陸男星蔡徐坤、鄭愷、杜江、黃覺，台灣男星李鴻其，日本男星龍星涼，以及好萊塢男星丹德翰（Dane DeHaan）等人都到場。
從PRADA的新logo（原有的倒三角形中間多了一個類似行星環的橢圓形）即能看出，2020春夏男裝充滿科技、復古未來主義風格。Miuccia Prada女士替年輕男性打造新的穿著模式，西裝外套、長寬版的polo衫與及膝短褲；80年代科技尚未發達，戶外活動是生活一大重心，大小口袋襯衫、尼龍背心、七分褲都多了幾分戶外旅行或探險的運動感。
此次活動舉辦地點民生藝術碼頭，此處過去為小麥和穀物倉庫，改造後成為藝術展覽空間。Miuccia Prada女士認為這個地方是上海工業歷史的重要遺跡，「中國一直以來都在PRADA的構想中，尤其上海這個城市擁有豐富的文化及生活，具備的態度、個性，以及過去與現在的融合也是PRADA的靈感來源之一，是持續不斷交流與關注的根源。」
(中時 )
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