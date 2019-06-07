十萬韓家軍將湧入花蓮，參加6/8挺韓造勢大會。中天新聞

6/8日花蓮後山挺韓造勢活動，將在東大門舉行，主辦單位估有10萬名韓家軍湧入，將創下史上首個單一政治人物聚集最多人氣的歷史紀錄外，恐也會成為花蓮史上最大遷徙潮。

《中天新聞》報導，6/1日40萬韓粉塞爆凱道情形，恐會在6/8日花蓮後山挺韓造勢場子再度上演，「搭車的、搭遊覽車的，還有人自組機車隊，上一次想方設法到台北挺韓，這次造勢場子在交通不便的東台灣，支持者必須翻山越嶺，長途跋涉前往，可能成為花蓮史上最大遷徙潮」。

6/8日花蓮後山挺韓造勢活動地點在東大門，估計有10萬韓粉熱情參與，椅子可擺放5.5萬張，恐怕盛況空前。根據統計，2015年花蓮夏戀嘉年華，請來蕭敬騰壓軸，吸引8萬遊客，2014年太平洋燈會舉行22天，吸引20萬人湧進花蓮，平均單日人潮為9000人。

在政治造勢活動方面，2015年蔡英文選總統在花蓮自由街停車場的造勢晚會，僅吸引近萬人，2014年傅崐萁選縣長，兩人的造勢活動吸引2萬人。這回花蓮東大門舉行挺韓造勢活動，可容納10萬韓家軍，可望寫下史上首個單一政治人物聚集最多人氣的歷史紀錄。

韓家軍湧進東台灣 預期「花蓮史上最大遷徙」。中天新聞

(中時電子報)