端午連假今（7）日開始，氣象局表示，各地大都是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。明天仍為多雲到晴，上午天氣穩定，午後各地有局部短暫雷陣雨。清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海也會有局部短暫陣雨；各地高溫約攝氏32至35度，須注意防曬並補充水分。

周日及下周一北方鋒面逐漸南移至台灣北部海面，西半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，東半部午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部沿海仍有局部短暫陣雨。周日降雨仍少，下周一隨著水氣增加，降雨時間會逐漸拉長。

氣象局預測，下周二鋒面接近台灣，下周三、下周四受其影響，西半部及東北部易有陣雨或雷雨，也會有局部大雨或豪雨。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，明日至下周一滯留鋒逐漸回到北部海面，惟尚未直接影響台灣，天氣仍悶熱。不過大氣環境漸趨不穩，除了午後熱力作用，導致局部陣雨或雷雨；西南風遇地形的舉升作用逐日增強，迎風面也有局部降雨。大致上周六降雨比較零星，周日、下周一會增多。

吳德榮強調，下周二梅雨季第5道鋒面接近，且將在台灣附近徘徊，為5月以來最不穩定的一段時間。也就是下周二起有利於「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率很高，有帶來致災性大量降水的潛勢。

此外，天氣風險公司也說，端節連假各地天氣穩定，以多雲時晴為主，僅山區午後有局部雷陣雨，水氣較少，預期降雨範圍及雨勢都不會很大。

不過下周一西南季風進入台灣附近，北方鋒面也逐漸南下，容易下雨。預期鋒面會在下周二晚間至下周三通過台灣，各地將有陣雨或雷雨，鋒面通過時雨勢很明顯，會有局部短時大雨。

(中時 )