花蓮端午傳憾事！月峽谷1人溺水卡水底 11:252019/06/07 中時 張祈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳出溺水的慕谷慕魚灣月峽谷水域為當地較深的區域，今上午傳出溺水意外。（資料照，張祈攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天是端午連假第一天，花蓮天氣炎熱，秀林鄉慕谷慕魚灣月峽谷今上午10時傳出溺水意外，據報案人指出，該名溺水者還卡在水底拉不起來，消防員人員正攜帶水域裝備前往搶救。 慕谷慕魚以湛藍水域聞名，曾是紅極一時的戲水秘境，但通往慕谷慕魚的道路2016年10月因坍方受損，對外道路中斷，不對外開放，台電在河床下開闢便道，供工程人員、當地居民進出，還有一條需要繞山爬行的產業道路可通行，但因陡峭難行，目前僅有當地務農居民通行。 (中時 ) #花蓮 #慕谷慕魚 #道路 #水底 #溺水 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆市義一路猶如補丁 工務處：暑期將完工 05:422019/06/03 生活 埔里男子涉溪被沖走 溺水不治 04:102019/06/03 地方新聞 韓粉快看！6／8花蓮挺韓大會行程全公布 12:552019/06/03 政治 台南永康砲校關廟新校區2條聯外道路通車 16:332019/06/03 生活 花蓮》韓粉前進東台灣 期待帶動花蓮商機 17:492019/06/03 政治 東大門惡火 韓周六造勢照辦 01:192019/06/04 政治要聞 亞運奪雙金 花蓮成龍舟迷朝聖地 04:102019/06/05 地方新聞 現代24孝！「媽媽」鄭仲茵要落水 大牙貼心先這麼做 02:562019/06/05 娛樂 6／8花蓮之役 他曝：將見證「非韓不投」的可怕 08:372019/06/05 政治 「國瑜夜市」將現花蓮 攤商嗨喊：人氣燒死我吧 21:142019/06/05 生活 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 寶馬剛買2個月蒼蠅飛來 手一拍悲劇了 - 社會 擁天母房＋德國車 碩士仍是單身狗 網猜... - 社會 端午節怎開運？午時水招財 立蛋好運來！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。