今天是端午連假第一天，花蓮天氣炎熱，秀林鄉慕谷慕魚灣月峽谷今上午10時傳出溺水意外，據報案人指出，該名溺水者還卡在水底拉不起來，消防員人員正攜帶水域裝備前往搶救。

慕谷慕魚以湛藍水域聞名，曾是紅極一時的戲水秘境，但通往慕谷慕魚的道路2016年10月因坍方受損，對外道路中斷，不對外開放，台電在河床下開闢便道，供工程人員、當地居民進出，還有一條需要繞山爬行的產業道路可通行，但因陡峭難行，目前僅有當地務農居民通行。

(中時 )