車軒與陳莎莉離婚20多年。資料照

車亮逸外型帥氣，是圈內頂尖攝影師。取自臉書

陳莎莉日前和曹西平及友人餐敘，提前過端午節。取自臉書

「太后專業戶」陳莎莉日前剛被爆1.4億老本因透過地下管道匯回台灣，沒想到遭對方侵吞，她事後否認。有過2段婚姻的她，離婚至今20多年沒再踏入婚姻，與前夫車軒生的兒子車亮逸是圈內知名頂尖攝影師，據知車亮逸已婚、育有2歲多兒子，「太后」早已當奶奶。

陳莎莉今坦言，兒子前年在澳洲結婚，媳婦是華裔身分，職業是數學老師，平時住澳洲，「我親弟弟也住澳洲，所以我偶爾會飛到當地看看他們」，兒子結婚時曾問她是否可邀爸爸，她直言：「我沒說話，兒子就明白意思了。」

38歲的車亮逸體格健壯，遺傳爸爸車軒帥氣外型，眉宇之間有點神似趙又廷，他曾在好萊塢電影擔任攝影師，近期作品在公視電視劇《生死接線員》擔任攝影指導。

車軒和陳莎莉2000年時離婚收場，陳莎莉曾表示，簽字離婚時還不知道有小三存在，直到簽字後，大陸女星崔紅紅這名字才冒出來，她深覺被欺騙、被背叛，還曾因感到沒面子，３個月不敢出去見人。車軒前幾年受訪時說，他覺得男人離婚後應該展現風度，不想多說或解釋甚麼，這些年都在大陸做生意。

對於兒子婚禮堅持不邀前夫？陳莎莉說，與車軒已20多年沒來往，「我沒有什麼原不原諒，我這輩子最後悔的就是嫁給他，做最對的就是生了這個兒子，但我也謝謝他（車軒），沒有他就沒有兒子」。

陳莎莉對於日前被周刊爆出1.4億被吞光新聞，曝光後連國稅局都打電話關切，陳莎莉氣得想提告，吞了安眠藥才入眠，她說：「歡迎大家去查，查到蛛絲馬跡我就認，我從沒跟大陸方談過錢的事，都是經紀公司處理，錢都在台灣拿，我一世英明竟然還沾這個汙點。我這5年沒賺錢，也沒去大陸參加演出，躺在家裡都中槍，好像做了一場惡夢，兒子跟我說他不信，要我澄清」，她想開了，笑說就當做自己難得上頭條新聞，「還能被騙1.4億，表示我行情還不錯」。

陳莎莉嘆：「我常覺得我身邊沒有壞人，現在知道這世界上壞人很多，好缺德，我老本抱得緊緊的，每月吃利息就吃不完，而且前面有俞小凡（被詐騙千萬元）的例子，我還不怕嗎？」她現在退休生活就是與朋友吃飯、聊天，生活愜意，「人老了要學會自己找快樂，有時候我在家會跟電視機對話，電視上講什麼，我就說『對啊』，也會聽音樂，有個聲音陪著我就好，我很喜歡一個人的生活」。

(中時 )