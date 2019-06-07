「台灣第一名模」林志玲閃嫁日本團體「放浪兄弟」成員Akira，告別情纏17年的言承旭，在全球華人圈投下震撼彈！前行政院發言人、傳播學者胡幼偉卻認為，此事其實是給亟欲重返執政的國民黨一個「隱喻式的警訊」。

胡幼偉在臉書發文，表示：「照理說，林志玲沒有跟言承旭結婚，而是嫁了日本人，這事跟國民黨總統初選，完全是風馬牛不相及的兩回事。可我怎麼就覺得，言某如果說現在悔之晚矣，其實是給國民黨一個隱喻式的警訊呢？」

胡幼偉進一步指出，「言林戀」與國民黨的2020，似乎頗有相似之處：

1. 一開始，大家都覺得是好事一樁，應該沒問題！

2. 時間一拖久，沒有抓住最強時機點，事情就變複雜了！

3. 開始有原來沒想到的人介入了，事情變得更複雜！

4. 開始分裂，有人支持林志玲，有人力挺言承旭！

5. 事情變得更複雜，各種傳言不斷，外人已經搞不清楚到底是怎麼回事了！

6. 最後，結局出現。該到手的甜美果實，給了放浪的人！

7. 大家很錯愕，但事情已成定局，悔之晚矣！

讀者則紛紛留言：「閣下的創意發想，叫您第一名」、「言林不聯姻 倭寇乘虛奪人」、「哈！超酷的聯想，超警世的想法，值得國民黨深思」、「一團亂，就是民主政治的特質」。

(中時電子報)