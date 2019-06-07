宇舶錶經典融合系列 Berluti 計時碼，將法國精品Berluti經典Scritto符碼刻在表殼上。（HUBLOT提供）

宇舶表經典融合系列 Berluti 計時碼表，青銅款，限量200只。（HUBLOT提供）

宇舶表經典融合系列 Berluti 計時碼表，鈦金屬款，限量200只。（HUBLOT提供）

雙強聯手玩跨界，魅力更加乘。瑞士宇舶表（HUBLOT）與法國精品Berluti自2016年起跨界聯手之後，成功打造復古優雅的時尚品味，深受喜愛，今年雙強再度攜手，復古青銅表和鈦金屬表的表殼鐫刻Scritto最經典的符碼，並搭配Berluti皮革表帶，品味再升級。

2019年全新登場的經典融合系列Berluti計時碼表，巧妙結合宇舶表的精湛製表技術和Berluti卓越皮革工藝，共有鈦金屬與青銅兩款，Berluti最經典Scritto手寫字體符碼精雕於表殼上，並搭配威尼斯冷棕色或冷金色皮仿舊漸層皮革表帶，強化品牌的DNA。

Scritto符碼是Berluti品牌特色之一，不論是皮包、皮鞋都可見到Scritto獨特的手寫字元素，充滿濃濃的復古懷舊風情，搭配最頂級的仿舊漸層威尼斯皮革，更添時尚品味。

宇舶表與Berluti攜手打造的經典融合系列計時碼表共有青銅和鈦金屬兩種款式，搭載宇舶HUB114自動計時機芯，各200只，每只皆附訂製表盒，並附贈一套Berluti皮革保養組。

(中時 )