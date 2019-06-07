葉利奇(Christian Yelich)在7日對戰「前東家」馬林魚的比賽中，敲出本季第23轟，位居大聯盟全壘打王，幫助釀酒人以5比1收下勝利。釀酒人官方推特在葉利奇開轟後大開馬林魚玩笑，感謝他們將這位國聯MVP送來，而馬林魚也立刻開酸反擊回去，有趣互動讓許多粉絲備好爆米花看好戲。

首局釀酒人開路先鋒肯恩(Lorenzo Cain)獲保送上壘後，葉利奇第一球就出棒，敲成中外野方向的全壘打，棒打前東家也幫助釀酒人先拿到2分領先。除此之外穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)也上演單場雙響炮，在3轟的加持下釀酒人順利以5比1帶走勝利。

oh, nice! let us know when he hits a 16-run homer — Miami Marlins (@Marlins) June 6, 2019

葉利奇敲出本季第23轟獨走大聯盟，暫居全壘打王，並列第二的則是大都會新星阿隆索(Pete Alonso)與道奇隊貝林傑(Cody Bellinger)的20轟，因此在葉利奇開轟後，釀酒人立刻在推特分享影片，並標註葉利奇的前東家馬林魚說：「嘿馬林魚，這支全壘打正好提醒我們，好像從來沒向你們表達有多感謝你們將葉利奇帶進我們生命中，謝啦送來國聯MVP。」

不過馬林魚官方推特也不甘示弱，提到雙方系列賽的首場比賽馬林魚大爆發，以16比0完封釀酒人，「喔不錯啊！等到他能敲出16分全壘打再告訴我們。」馬林魚幽默的回擊也讓這則推文獲得不少愛心，雙方球團在推特上開玩笑，引來不少球迷圍觀。

(中時電子報)