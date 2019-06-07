PANDORA三眼怪925銀串飾，2080 元。（PANDORA提供）

PANDORA女牛仔翠絲925銀吊飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA巴斯光年925銀吊飾，手臂可活動，刻有他的口頭禪「To infinity and beyond」，2880元。（PANDORA提供）

PANDORA牛仔胡迪925銀吊飾，刻有「You've got a friend in me」，鞋底有主人名字「Andy」，2480元。（PANDORA提供）

為配合強檔大片《玩具總動員4》即將在暑期上映，PANDORA搶先與迪士尼合作推出《玩具總動員4》聯名銀飾，劇中主角人物牛仔胡迪、女牛仔翠絲、巴斯光年和可愛三眼怪等都化身可愛銀飾，每個角色特色和細節皆完美仿真呈現，充滿驚喜。

《玩具總動員》自1995年問市以來，已是很多人美好的童年回億，且是伴陪成長的一部分，就像主題曲「Youve got a friend in me」一樣，真摯的友情永不褪色。PANDORA將劇中的玩具主角人物化身為精緻的925純銀珠寶串飾，在手腕、粉頸之間搖曳，喚醒美好的童年時光。

銀飾雖小，但每個主角的獨特細節全都仿真呈現，例如胡迪警長的黃色警章、鞋底刻有主人的名字「Andy」；巴斯光年的吊飾刻有他的口頭禪「To infinity and beyond」 (飛向宇宙，浩瀚無垠）等，十分俏皮可愛。PANDORA聯名《玩具總動員4》系列銀飾即起正式上架，售完為止。

(中時 )