陳莎莉日前與曹西平聚會，雙手出現紅斑，令人擔憂。取自臉書

70歲的陳莎莉淡出螢幕多年，日前與曹西平聚會，雙手出現紅斑，身形削瘦得令人擔憂。她今表示，現在有肌肉萎縮問題，因為年輕時拍戲摔過馬，導致髖骨錯位，現在不能蹲也站不久，有時行動必須拄著拐杖，只要有人輕輕推，她就倒了，「大陸的廁所大部分要用蹲的，我比較少去就是這個原因，一坐下去也站不起來，得靠助理把我抱起來，變得不方便」，她不想給劇組添麻煩，才少往大陸拍戲，「我很擔心林志玲，因為她也曾經墜馬，必須要注意」。

陳莎莉拍了50年的戲，年輕時相當拚命，現在終於可以享清福，但她透露現在體重不到50公斤，「手都沒肉、只剩皮，手腳無力比較麻煩，我喜歡躺床上，有時甚至在床上吃飯」，家裡有一位已照顧她30多年的阿姨，幫她打理三餐，她表示，周遊（阿姑）開刀治好髖關節手術，熱心的阿姑準備帶她去看同個醫生，「健康最重要，其他風雨過了就好」。

(中時 )