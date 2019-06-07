Vince gonna be dunking when he’s 60



(via @NBATV)pic.twitter.com/9uXYoZ1PJd — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年6月6日

看「老飛人」卡特穿襯衫與西裝褲，在甲骨文球館表演雙手轉身爆扣，誰都會懷疑他真的42歲了嗎？《邁阿密哨兵報》7日搶先報導，早已預告自己還想再打1個球季的卡特，正在考慮今年夏天加盟熱火，前提是熱火也對他產生興趣。

卡特本季雖在老鷹淪為板凳球員，場均仍有7.4分、2.6籃板，三分命中率更達3成89，更替老鷹帶來替補火力與老將價值，假如他真的加入熱火，或有機會取代韋德本季角色，無論是在場上或場外，充分發揮他的老將領袖能力。

儘管熱火總裁萊里曾放話，想在今年夏天追逐頂級球星，可惜熱火薪資空間相當有限，成真的機會確實不高，如此一來還不如考慮招募卡特，讓他可在熱火光榮退役，不僅話題性與噱頭十足，卡特也能幫助熱火年輕球員成長進步。

1998年第5順位被勇士選上的卡特，隨即被交易到暴龍，接著分別效力過籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等隊，雖然8度入選全明星賽，也獲選過年度第二隊(2001年)、年度第三隊(2000年)，他卻始終跟總冠軍無緣。

(中時電子報)