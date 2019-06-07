土耳其F-35駕駛在美受訓

美國已經打定主意，不再接受任何土耳其飛行員來接受F-35戰機訓練。而這明確顯示，安卡拉為了採購俄製S-400飛彈防空系統，與華府間的爭議正日益加劇。

據路透7日報導，兩名要求匿名的美國官員透露，只要土耳其改變計畫，或許仍有轉圜的餘地。目前有4名土耳其駕駛在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）受訓，還有兩名土耳其駕駛在當地擔任飛行教官。除了這6名土耳其飛行員外，另有20名土耳其維修人員在路克空軍基地受訓。

(中時電子報)