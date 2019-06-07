都是S-400！美拒絕再訓練土F-35駕駛 11:442019/06/07 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一架F-35A戰機2019年2月1日從內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）起飛的畫面。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其F-35駕駛在美受訓 美國已經打定主意，不再接受任何土耳其飛行員來接受F-35戰機訓練。而這明確顯示，安卡拉為了採購俄製S-400飛彈防空系統，與華府間的爭議正日益加劇。 據路透7日報導，兩名要求匿名的美國官員透露，只要土耳其改變計畫，或許仍有轉圜的餘地。目前有4名土耳其駕駛在美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）受訓，還有兩名土耳其駕駛在當地擔任飛行教官。除了這6名土耳其飛行員外，另有20名土耳其維修人員在路克空軍基地受訓。 (中時電子報) #土耳其 #美國 #F-35 #S-400 #隱形戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 別肖想F-35！美威脅制裁 土要提前接收S-400 15:022019/04/11 軍事 火上加油？ 美提高關稅 陸聲明將反制 13:572019/05/10 國際 模擬隱形大纏鬥 美拿F35當中俄敵機 09:142019/06/01 軍事 厲害了！F-35 F-15 F-16雷射武器要上身 16:482019/06/02 軍事 F-35勝！美空軍F-15EX採購案碰了大釘子 10:082019/06/05 軍事 軍事熱門新聞 都是S-400！美拒絕再訓練土F-35駕駛 - 空軍 D-day女孩：諾曼第登陸的女性英雄 - 軍事 傳美將再售台武器 駐美代表高碩泰回應 - 軍事 不只美福特級 陸1次要買2艘003航母 - 軍事 美緊張！CNN：陸幫忙 沙國大造飛彈 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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