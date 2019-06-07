報載交通大學與陽明大學不滿意現行合校方式，並已向教育部表達想法，陽明大學主秘陳怡如表示，兩校盼能自由遴選合校後的校長，不再經由教育部遴選，而教育部也在本周回覆公文，表達有意放手的態度，即讓兩校自行運作校長遴選機制。

交大與陽明合校工作已如火如荼進行，兩校在本周舉行公聽會，公布首任校長遴選等多項初步計畫，但兩校不希望首任校長由教育部組織遴選小組直接聘任。對此，陳怡如提到，這項提案隨合校意向書，在3月28日行文給教育部，教育部也在本周回函，表達有意鬆綁相關辦法。

根據現行法規，公立大學僅兩種合校模式，一為「存續合併」，也就是「大吃小」，合校後只有一校得以存續，其他學校則併入其中；第二種則是「新設合併」，即原學校均消滅，共同成立一所新學校，首任校長由教育部組織遴選小組直接選聘；然而在近期召開的公聽會中，交大校長張懋中、陽明校長郭旭崧皆表達不認同。

陳怡如提到，交大與陽明合校後，希望能維持過去的運作機制，即校長由校內自行遴選，如此立場也是兩校教職員的共識，但管理公立大學併校的《國立大學合併推動辦法》，公布時間為民國101年，修法與頒布與現在已有間隔，且國內大學管理與高教環境也與過去大不相同，「那時對合校的想像，是否符合現在的狀況」，值得再討論，因此教育部也有意與兩校再討論合校後校長遴選機制的運行。

(旺報 )