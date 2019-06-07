◎把握假期好天氣 下周二梅雨鋒面報到

端午連假今（7）日開始，氣象局表示，各地大都是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。明天仍為多雲到晴，上午天氣穩定，午後各地有局部短暫雷陣雨。清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海也會有局部短暫陣雨；各地高溫約攝氏32至35度，須注意防曬並補充水分。

◎林志玲找到幸福 真愛AKIRA勝出原因曝光

林志玲喜嫁37歲日本男團「放浪兄弟」成員AKIRA，喜訊震驚兩岸三地華人圈，星座專家唐綺陽去年曾鐵口直言林志玲2019年有婚運，6日獲知她出嫁消息，笑說萬萬沒想到「志玲姐姐就這麼去登記了」，神預言讓網友佩服直誇「不愧是國師」。塔羅牌專家艾維斯看好林志玲和老公年底至明年上半年有望懷孕，小孩是小倆口未來愛情重心，「早早生子、愛情甜蜜無限大」。

◎端午連假第一天 花蓮慕谷慕魚傳溺水意外

今天是端午連假第一天，花蓮天氣炎熱，秀林鄉慕谷慕魚灣月峽谷今上午10時傳出溺水意外，據報案人指出，該名溺水者還卡在水底拉不起來，消防員人員正攜帶水域裝備前往搶救。

◎來去學校住一晚 南屯國小畢業宿營體驗趣

在學校睡上一晚應該是難得的回憶！台中市南屯區南屯國小第74屆畢業典禮前夕，6日晚上學校舉辦畢業生畢業宿營活動，與同窗六年的好友，在學校的最後一天，從感謝師恩、營火晚會、午夜場電影到一起席地而睡，讓132位畢業生留下難忘的回憶。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)