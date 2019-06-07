10萬韓家軍衝後山!謝寒冰喊3字要韓粉跟上 11:562019/06/07 中時電子報 戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 名嘴謝寒冰。(圖/謝寒冰臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 名嘴謝寒冰在臉書發文。(翻攝謝寒冰臉書) 6/8日花蓮後山挺韓造勢活動，將在東大門舉行，主辦單位估有10萬名韓家軍湧入。對此，名嘴謝寒冰已出發前往花蓮，並喊出，「東大門夜市我來了！兄弟姊妹們跟上啊！」。 謝寒冰在臉書分享一張車子行駛在國5照片，並發文說，「東大門夜市我來了！兄弟姊妹們跟上啊！」。 網友說，「拚了」、「咱們東大門夜市見」還有網友說，「咱明天一早搭自強號奔馳東大門夜市」。 韓家軍來了!花蓮恐現史上最大遷徙 韓粉拚了!爆團繞半個台灣衝後山 就是要挺韓 (中時電子報) #大門 #夜市 #網友 #後山 #東大 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜花蓮造勢前 東大門凌晨大火 02:232019/06/03 社會 東大門自強夜市火災 縣長召開緊急變應會議 13:032019/06/03 生活 韓粉快看！6／8花蓮挺韓大會行程全公布 12:552019/06/03 政治 行銷東門夜市 宜市公所推打卡趣 04:102019/06/04 地方新聞 韓造勢時機巧合 花蓮東大門夜市祝融排除縱火 16:222019/06/04 社會 夜市文化被消滅？網怒揭關鍵原因 11:532019/06/05 生活 國瑜夜市進駐花蓮造勢 東大門夜市攤販：不排斥 13:182019/06/05 生活 嘉義韓粉超熱血！為挺韓不跑船「少賺5萬元」 18:372019/06/06 生活 木星衝日、牧夫座流星雨快來了 04:092019/06/07 話題觀察 迎10萬韓粉 國瑜夜市追加50攤 10:532019/06/07 政治 政治熱門新聞 王金平被爆會繼續選下去 結局很驚人！ - 政治 鋼鐵韓粉為何死命相挺？學者：工具人大反撲 - 政治 神預言林志玲「閃婚運」 命理師也曾給韓國瑜一個建議 - 政治 44歲林志玲閃嫁 高嘉瑜驚訝的竟是這一點 - 政治 小英初選要輸了？網笑：手機到手明明穩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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