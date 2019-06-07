名嘴謝寒冰在臉書發文。(翻攝謝寒冰臉書)

6/8日花蓮後山挺韓造勢活動，將在東大門舉行，主辦單位估有10萬名韓家軍湧入。對此，名嘴謝寒冰已出發前往花蓮，並喊出，「東大門夜市我來了！兄弟姊妹們跟上啊！」。

謝寒冰在臉書分享一張車子行駛在國5照片，並發文說，「東大門夜市我來了！兄弟姊妹們跟上啊！」。

網友說，「拚了」、「咱們東大門夜市見」還有網友說，「咱明天一早搭自強號奔馳東大門夜市」。

(中時電子報)