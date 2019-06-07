美中貿易戰正陷入僵局，美國總統川普再次對中放話，稱會「起碼」再對3,000億美元（約9.4兆台幣）陸製品加課關稅。而川普6日表示，他將等到本月底在日本出席20國集團高峰會與中國大陸國家主席習近平會談後，再決定是否對其餘的進口陸商品加徵關稅。

據路透社報導，自上月川普指控北京在貿易談判中食言不守信用後，兩國關係迅速陷入僵局，不僅互增關稅，彼此更打擊對方的駐境內企業，國際市場大受影響，全球投資市場現已蒸發將近1.5兆美元。

二十國峰會將於本月28至29日在日本舉行，屆時川習會若得以舉辦的話，將是兩人自去年阿根廷G20峰會後再次見面。關於對中國大陸是否增加3,000億美元關稅，川普訪法時表示，「將於兩周後的G20峰會上決定，屆時我將與習會面後，再看看會發生什麼事」。

川普6日稍早前曾說，「我們和中國的談判正發生許多有趣的事，我們會瞧瞧，有什麼事會發生……我可能起碼再加課個3,000億美元，而我會在適當時機那麼做。」

雖然美中雙方自上月10起就中斷貿易談判，也未正式宣布舉行川習會。不過，美方談判代表團成員之一的財長梅努欽（Steven Mnuchin）與中國大陸中國人民銀行行長易綱，將在周末G20財經部長級會議後舉行雙邊會談，為美中貿易談判陷入停滯近一個月以來，雙方主要貿易談判代表首次面對面會談。

(中時電子報)