針對部分藍營民代對於綠能生態園區生廚餘處理量表達疑慮，前市府環保局長白智榮表示，有關生廚餘回收桶採購案，該案已進入司法程序，相信司法會還給環保局同仁一個公道。

白智榮指出，市府與民代應更積極重視台中市的垃圾處理量，過去針對外埔綠能生態園區作為全國首座生質能源廠，就是盼透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電雙核心綠能技術，能將生廚餘及稻桿、廢木等加以利用，落實循環經濟的理念，因此獲得環保署肯定與經費補助。

前市府團隊不具名官員指出，盧市府目前延宕外捕綠能園區的運作，加上未做好廚餘桶發送的配套措施，也未落實家戶廚餘回收宣導；廚餘垃圾桶經費是配合政策由環保署補助，並非不當編列預算。

前市府團隊強調，市府應積極面對外埔綠能園區運作及家戶廚餘回收宣導，正視源頭減量與增加垃圾處理量將爆發垃圾山危機。前市府團隊也批評地方民代應監督市府，並非為了新聞版面持續追打前朝作秀。

白智榮提到，台中市每年大約有5萬公噸的生廚餘進焚化爐焚燒，以每公噸處理費用約2000元計算，每年處理費大約就要1億元，而外埔綠能廠每公噸處理費僅需1000元，未來全量運轉下，每年可處理約5萬公噸，如果能落實將生廚餘回收再利用，每年將可節省約5000萬元生廚餘處理費，還能增加焚化爐其他垃圾處理量，解決垃圾處理困境。

白智榮強調，氣化發電系統每年可處理稻桿及農業果樹廢樹枝約5萬公噸。若能落實生廚餘處理能量，也可解決焚化爐垃圾處理量不足、農業廢棄物露天燃燒污問題，並能綠能發電，創造環保、農民、經濟發展多贏。

(中時 )