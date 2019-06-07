基隆市長林右昌（右一）7日在基隆，公開表態支持蔡英文總統（右三）競選連任。（張穎齊攝）

行政院長蘇貞昌昨（6）日表態力挺蔡英文總統競選連任，蔡英文今（7）日到基隆參加龍舟競賽活動，基隆市長林右昌也公開表態，希望蔡總統有機會可以繼續領導，並強調「蔡總統是有史以來最支持基隆市的總統！」

針對蘇貞昌支持連任，蔡英文表示，蘇院長歷練豐富，接任院長後展現內閣的效能，能解決很多問題，她很感謝他，並坦言他們以前是有一些競爭的關係，不過他們為了台灣，也可以合作一起把國家的政務做得更好，讓人民感受到國家的效能，以及對人民的照顧。

林右昌表示「總統是很辛苦的工作，很多事，蔡總統只能做、不能說，很多事只能忍耐、不能反駁，很多事都要通通承擔！」並說這幾年看到總統努力內政，對國家的安全以及台灣在國際的地位，做了非常多努力，這些成果，想必所有國人應該感受得到。

「蔡總統也是有史以來最支持基隆市的一位總統！」林右昌強調，這3年多，中央政府給基隆市的支持超過200億，這是30年來從來都沒有的事，所以若各位覺得基隆這幾年來，因為他擔任市長讓基隆有所進步，其實一大半的功勞必須要要歸功於蔡總統。

林右昌說，沒有總統的支持，基隆這幾年不可能會變，所以他當然希望蔡有機會可以繼續領導，他也繼續給更多的支持，讓基隆蛻變重生，並且能夠在蔡的手上完成；此外，蔡總統今天來基隆慶端午，是60年來唯一一次。

(中時 )