西班牙詐騙案 今再遣送94名台嫌至大陸 13:302019/06/07 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 又有台灣詐騙嫌犯遭遣送至大陸。6月7日清晨，在北京首都國際機場，94名冒充公檢法機關工作人員實施網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人被中國大陸公安機關從西班牙押解回大陸。 陸媒稱，至此，歷時近3年的中國、西班牙警方聯合打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」取得重大戰果，西班牙已分批共向中國大陸引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人218名。 據悉，這是中國大陸首次從歐洲大規模押回電信網路詐騙犯罪嫌疑人。 (中時 ) #大陸 #犯罪 #中國 #嫌疑人 #犯罪嫌疑人 也許您會感興趣 推薦閱讀 美系訂單加持 樺漢全年拚賺一股本 04:102019/06/04 證券．權證 回應留學警告 美：歡迎「合法」的陸生 11:242019/06/04 國際 海巡署第十三巡防區端節聯合誓師大會 07:252019/06/05 社會 展現維護亞太和平穩定的擔當 04:102019/06/05 論壇廣場 陸強推冬季運動 概念股熱呼呼 04:102019/06/05 全球財經 4月來台旅客 創同期新高 04:102019/06/05 金融．稅務 習近平：大陸經濟有信心能力應對各種挑戰 10:352019/06/05 財經 陸A股開盤急跌 5G類股走勢分化 10:542019/06/06 財經 5G商轉秀肌肉 引爆產業新藍海 04:092019/06/07 焦點新聞 被川普逼的‧‧‧大陸提前開啟5G商用元年 04:092019/06/07 財經要聞 兩岸熱門新聞 西班牙詐騙案 今再遣送94名台嫌至大陸 - 兩岸 - 中時 薛瑞福：大陸對台威脅日增 美國須做出回應 - 兩岸 - 中時 陸俄簽2聯合聲明 攜手抗美 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸首艘2萬噸級兩棲攻擊艦 露臉 - 日報 美官員：美軍南海自由航行 告訴大陸不可改國際法 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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