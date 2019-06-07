又有台灣詐騙嫌犯遭遣送至大陸。6月7日清晨，在北京首都國際機場，94名冒充公檢法機關工作人員實施網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人被中國大陸公安機關從西班牙押解回大陸。

陸媒稱，至此，歷時近3年的中國、西班牙警方聯合打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」取得重大戰果，西班牙已分批共向中國大陸引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人218名。

據悉，這是中國大陸首次從歐洲大規模押回電信網路詐騙犯罪嫌疑人。

(中時 )