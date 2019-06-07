前立法院長王金平昨天宣布退出2020總統國民黨黨內初選，對於未來是否願意扮演其他參選人的「抬轎者」，王金平今表示，未來仍是為國民黨的團結努力，為中華民國奉獻，強調合作對象就是國民黨，「其他個人方面，都歡迎大家一起會面、商討，如何讓國民黨贏得2020大選」。

王金平今天上午出席淡水無極天元宮的端午節活動，媒體詢問有幕僚指出不參加初選原因之一是怕深藍選票流失，王金平說，他沒有做出這樣的定論，都是揣測，尊重幕僚看法，藍營內部民調給他的票數穩定都是在6％到10％而已，當然是比較偏低。

至於是否因高雄市長韓國瑜造勢大會成功，自認初選難贏？王金平笑說，「那是笑話」，他只希望黨中央在設計初選辦法不能因人設事，但是卻屢勸不聽，黨內應懸崖勒馬，才有機會亡羊補牢，因此決定不參與奇奇怪怪的初選。

談到初選過程是否對黨中央及韓國瑜失望，王金平僅說「對人不對事」，直接表達對初選現況不滿；而即便韓國瑜對王金平不參加初選發出聲明表示「務必要將王院長留在黨內」，王金平也不領情的說，想這些做什麼，「昨天講這麼清楚，退黨就是笑話」，他未來會將資源化成國民黨的力量，這是他的使命。

外傳郭台銘、韓國瑜鎮應思下皆有意派人拉攏王金平，王金平僅說，希望整合團結黨內，為國民黨2020大選贏得勝利。

(中時 )