名模林志玲昨（6）日拋震撼彈，宣布與放浪兄弟AKIRA閃婚，62歲的蔡英文總統今（7）日到基隆受訪時竟恭喜44歲的林志玲說「恭喜志玲姐姐新婚快樂！」媒體問及，台灣有一半男生大崩潰，蔡則勉勵說「台灣男生要自立自強！」

蔡英文表示，她當然是要恭喜志玲姐姐新婚快樂、幸福永遠。至於台灣一半大崩潰，蔡英文拿出昔日因為一例一休爭議，對勞工講得那句話，稱「台灣的男生那就很抱歉了，要自立自強！」

媒體笑問蔡總統怎麼也稱林志玲是「姐姐」？蔡則笑說，姐姐大家比較知道是誰，「那就叫志玲妹妹好了！」

(中時 )