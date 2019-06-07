賀志玲結婚 蔡英文：台男「要自立自強」 12:572019/06/07 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統7日在基隆，祝名模林志玲新婚快樂，並要台灣男生自立自強。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 名模林志玲昨（6）日拋震撼彈，宣布與放浪兄弟AKIRA閃婚，62歲的蔡英文總統今（7）日到基隆受訪時竟恭喜44歲的林志玲說「恭喜志玲姐姐新婚快樂！」媒體問及，台灣有一半男生大崩潰，蔡則勉勵說「台灣男生要自立自強！」 蔡英文表示，她當然是要恭喜志玲姐姐新婚快樂、幸福永遠。至於台灣一半大崩潰，蔡英文拿出昔日因為一例一休爭議，對勞工講得那句話，稱「台灣的男生那就很抱歉了，要自立自強！」 媒體笑問蔡總統怎麼也稱林志玲是「姐姐」？蔡則笑說，姐姐大家比較知道是誰，「那就叫志玲妹妹好了！」 (中時 ) #姐姐 #台灣 #林志玲 #蔡英文 #男生 也許您會感興趣 推薦閱讀 六四30年 周錫瑋憂蔡傷害民主法治 11:392019/06/03 政治 獨派逼退位當國母 蔡英文：我還是當辣台妹 15:122019/06/05 政治 震撼彈！林志玲閃嫁日本放浪兄弟Akira 19:122019/06/06 娛樂 林志玲情纏言承旭17年 昔為他失控落淚畫面成追憶 20:052019/06/06 娛樂 志玲姊姊閃婚 小S 7個字回應 22:212019/06/06 娛樂 林志玲閃嫁Akira 言承旭爆片場「異常反應」令人心疼 00:022019/06/07 娛樂 蔡英文堅持路線 網友不捧場 00:062019/06/07 政治 AKIRA娶林志玲 日網友哀嚎：美女野獸配 00:162019/06/07 娛樂 林志玲放棄情牽17年的言承旭 友曝心寒關鍵點 09:572019/06/07 娛樂 林志玲閃嫁日本郎 爆2年前東京與神秘男過夜 12:482019/06/07 娛樂 政治熱門新聞 王金平被爆會繼續選下去 結局很驚人！ - 政治 小英初選要輸了？網笑：手機到手明明穩了 - 政治 韓黑尋找同溫層！網勸：凱道空拍才是現實 - 政治 黑韓小組想滅李佳芬 林佳新曝他們害怕一件事 - 政治 林志玲閃婚是國民黨警訊？他妙喻網笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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