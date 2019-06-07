花蓮婦女挺韓粉絲後援會連日來電話不斷，詢問交通、住宿事宜，報名人數陡增，工作人員忙翻了，花蓮市婦女會理事長江如玲預估，韓粉極可能破10萬大關。
江如玲說，這是全國韓粉的事情，不僅花蓮韓粉支持，各地韓粉也都克服交通困難，前來共襄舉，造勢活動地點位於六期市地重劃區（舊火車站），交通、吃都方便，塞滿整個會場以及附近周邊管制路段後，極可能破10萬人大關，這將是有始以來花蓮最大的造勢場面。
明天下午2時，在地婦女粉絲團500多人將集結六期市地重劃區旁的陽光電城草皮，江如玲得知立委擬參選人黃啟嘉將免費發放扇子與小國旗，今天上午10時30分左右，特定前往黃啟嘉服務處取得各500支的小國旗與扇子。
江如玲率韓粉製作的新標語，當天不能進場，她感到相當惋惜，但一切配合挺韓籌備會的決議行事，她說，籌備會擔心各社團如果帶著旗幟滿場揮舞，會影響造勢進行，這是全國庶民運動，她籲請基層力量力挺庶民總統，「跟著韓總走，發財不發愁」，
久居美國的國小賴老師相當認同學生江如玲是「鐵韓」粉絲，也響應趕往故鄉花蓮邀約老同事與學生們，希望明天到場搖旗吶喊。至於「國瑜夜市」攤商有的提前漏夜趕到現場擺攤，最引人注目的是，四處看得到販售韓國瑜小物的國旗帽、國旗貼、國旗衣。
其中，「水濂洞香腸瀑布」主人李錦章、王玲玲夫婦，漏夜從台南開貨車載運2千多條香腸到場，一夜未闔眼，他倆表示，凱道造勢活動，攤商不得進場擺攤，害他倆損失4萬多元，希望花蓮造勢活動能賺回來。
(中時 )
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