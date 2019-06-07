孕婦的辛苦不僅是懷胎過程，產後哺乳也是一段考驗。外科醫師在節目分享，一名30多歲的新手媽媽，因產後乳房腫脹疼痛就醫，經超音波檢查，發現乳房裡積滿奶水，醫生當下決定抽出幫病患舒緩，針一插竟抽出「綠色臭酸奶」連醫師都傻眼，檢驗發現是遭金黃色葡萄球菌感染。

外科醫生林惠鈺在節目《醫師好辣》中分享案例，該名新手媽媽因乳房腫脹疼痛就診，她用超音波一照「裡面全是奶水」，問診後發現對方從未哺乳過，當下決定先以人工抽出，為病患緩解疼痛，她說「那時候針進去抽出來，全部都綠色的奶水，簡單說就是臭酸了」，讓她看傻眼；之後將奶水送化驗，發現是感染「金黃色葡萄球菌」，這讓乳房未曾受傷的新手媽媽相當納悶。

外科醫生分享，新手媽媽就診案列。(翻攝YOUTUBE)

林惠鈺解釋，由於對方一直沒讓奶水流出，再加上產後睡眠品質變差，身體免疫力也跟著下降，寶寶嘴巴口水、媽媽皮膚上細菌都可能從乳管跑進去，「若是免疫力一低，就會爆發」、「那真的非常痛」，至於治療方式，林惠鈺表示吃藥效果不好，最有效的還是媽媽「自行排掉」，她也曾遇過有病患請丈夫及妹妹幫忙吸出的誇張案例。

婦產科醫師陳保仁也補充說明，遇到這類情況，建議暫停哺乳，先將乳房中的「髒東西」排除，並用冰敷使乳汁減少，減緩疼痛，他也提醒，成人口腔細菌多，想透過吸吮幫忙排除，反而容易造成感染，他表示，現在有很多專業人士可供協助，還有許多專業輔助工具像遠紅外線等，都可幫助乳汁暢通。

婦產科醫師補充說明。(翻攝YOUTUBE)

(中時電子報)