由奮起湖返鄉青年創立的在地品牌「奮起福」，今年以阿里山區在地山葵結合台灣米研發的「黃金山葵米磚」拿下國際大獎。（陳岱聲提供

比利時iTQi國際風味暨品質評鑑大賽素有「食品界的米其林」之稱，每年在比利時舉行並邀請米其林星級主廚、美食專家等組成評審團隊。（陳岱聲提供）

執行長陳岱聲說，這次參賽是想表達台灣傳統點心也可以很優秀，風味絕對不輸給國外的馬卡龍。（何子凡提供）

由奮起湖返鄉青年創立的在地品牌「奮起福」今年以阿里山區在地山葵結合台灣米研發的「黃金山葵米磚」奪下比利時iTQi國際風味暨品質評鑑大賽1星獎章，執行長陳岱聲說，這次參賽是想表達台灣傳統點心也可以很優秀，風味絕對不輸給國外的馬卡龍。

陳岱聲2年多前與同學劉仲秦返鄉創業，陳岱聲說，當初因想找給孩子吃的副食品，卻發現市售米餅添加太多化學原料，因而決定以米食品出發創業，同時也思考如何帶給奮起湖老街不一樣的風貌。

奮起福的米香將傳統米香製作方法創新，導入少油、低糖、無添加的理念，陳岱聲說，雖工序是原先的1倍，但有別於傳統米香較甜及黏牙的特性，改良後的米香蓬鬆酥脆，清爽不膩。

陳岱聲回憶，當初在嘗試製作山葵米香口味的時候，因為山葵本身的刺激性，製作過程中引起雙手的紅腫不適；試吃樣品時，也常流眼淚，可說是流著淚做出來的米香。陳岱聲說，初期甚至有客人客訴「怎麼可以賣這麼嗆辣的東西」，經過不斷改良配方，目前的山葵米磚入口是米香、麥芽香，後續才有山葵味，刺激性低又有山葵特色風味，受到不少人青睞。

比利時iTQi國際風味暨品質評鑑大賽素有「食品界的米其林」之稱，每年在比利時舉行並邀請米其林星級主廚、美食專家等組成評審團隊，盲測全球上千件的產品，陳岱聲昨日接獲通知獲獎相當開心。

(中時 )