陸媒報導林志玲2年前和一男在六本木公寓共度一宿。（圖／翻攝自百度娛樂微博）

44歲台灣第一名模林志玲昨選在6月6日宣布與小7歲日本男星Akira登記結婚，成為震驚華人演藝圈大頭條，Akira在聲明中表示，兩人8年前演出舞台劇時結緣相識，去年底才正式交往，然今陸媒報導，早在2017年就曾拍到林志玲獨自到東京，最後在六本木某處高級公寓與一名男子共度一宿，推測該人就是Akira。

Akira和林志玲8年前因演出《赤壁 ~愛~》認識，Akira形容林志玲總是把家人和身邊的人放在第一順位，對工作也十分熱情，自己看著她每天付出許多愛和關心，溫暖的性格吸引了他，去年底便決定和林志玲交往，昨登記結婚，他更對林志玲表示：「我會讓妳幸福一輩子」，霸氣告白引來不少網友留言。

今據《百度娛樂》報導，目擊者指出在2017年2月17日，曾見林志玲獨自從上海飛往北京，最後在六本木某間公寓過夜，爆料更指和林志玲過夜的還有一名神秘男子，疑似就是老公Akira，而林志玲第二天就獨自離開前往機場，引發外界好奇，而林志玲方面暫未回應。

(中時電子報)