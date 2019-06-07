44歲台灣第一名模林志玲昨選在6月6日宣布與小7歲日本男星Akira登記結婚，成為震驚華人演藝圈大頭條，Akira在聲明中表示，兩人8年前演出舞台劇時結緣相識，去年底才正式交往，然今陸媒報導，早在2017年就曾拍到林志玲獨自到東京，最後在六本木某處高級公寓與一名男子共度一宿，推測該人就是Akira。
Akira和林志玲8年前因演出《赤壁 ~愛~》認識，Akira形容林志玲總是把家人和身邊的人放在第一順位，對工作也十分熱情，自己看著她每天付出許多愛和關心，溫暖的性格吸引了他，去年底便決定和林志玲交往，昨登記結婚，他更對林志玲表示：「我會讓妳幸福一輩子」，霸氣告白引來不少網友留言。
今據《百度娛樂》報導，目擊者指出在2017年2月17日，曾見林志玲獨自從上海飛往北京，最後在六本木某間公寓過夜，爆料更指和林志玲過夜的還有一名神秘男子，疑似就是老公Akira，而林志玲第二天就獨自離開前往機場，引發外界好奇，而林志玲方面暫未回應。
(中時電子報)
#林志玲
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。